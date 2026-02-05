Huachipato preparaba una fiesta para recibir a la U de Chile en el marco de la segunda fecha del Campeonato Nacional. Sin embargo, a solo días del duelo, las autoridades pusieron en jaque su realización.

En primera instancia la Delegación Presidencial de la región del Biobío no autorizó el compromiso, lo que generó la molestia de ambos elencos, quienes rápidamente buscaron soluciones para jugar.

Si bien se barajaron distintas alternativas, finalmente se acordó que el encuentro se dispute a puertas cerradas, decisión que afectará financieramente al cuadro acerero y que también generó la inconformidad de sus fanáticos. Por ello, a través de sus redes sociales, el actual monarca del fútbol chileno explicó lo ocurrido.

😯 Huachipato sale al paso de la decisión de las autoridades

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Huachipato lamentó “con profundo pesar y desazón” que se vieron obligados a recibir a los azules a puertas cerradas con el objetivo de “dar continuidad al Campeonato Nacional”.

“Nuestro club, durante diversas reuniones sostenidas en todo momento, sostuvo la postura de recibir tanto público local como visitante, la que lamentablemente fue rechazada”, consignó el elenco siderúrgico.

“Huachipato siempre respetará y acatará bajo la normativa vigente las recomendaciones, condiciones y determinaciones impuestas a cabalidad por las autoridades, aun así no las comparta”, completó.

⚽ Huachipato buscará compensar a sus hinchas

Esta situación provocó el malestar de los hinchas, quienes utilizaron la publicación de Huachipato para expresar su inconformidad con la medida, la cual afecta directamente a los abonados de la institución.

Por ello, el actual monarca de la Copa Chile explicó que “buscará compensar a los abonados acereros frente a esta lamentable situación”.

📅 ¿Cuándo juega Huachipato vs U de Chile?

El duelo entre Huachipato y la U de Chile mantuvo su programación inicial. Es decir, se jugará el domingo 8 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero de Talcahuano.

Eso sí, a diferencia de lo que estaba previsto, se jugará a puertas cerradas, por lo que ningún hincha local ni visitante podrá asistir al recinto acerero.

