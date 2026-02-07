El viaje al sur cambió de tono en Universidad de Chile. Este viernes, el cuerpo técnico recibió una noticia que altera la planificación: Octavio Rivero no está en condiciones físicas para competir y quedó fuera de la citación. Una baja pesada para un equipo que todavía busca estabilidad ofensiva.

La ausencia del uruguayo no llega sola. La suspensión de Juan Martín Lucero dejó al plantel sin su referencia natural en el área y obligó a repensar la estrategia. En ese escenario, la U no solo tuvo que decidir quién parte desde el inicio, sino también cómo cubrir un puesto que quedó sin recambio evidente.

⚽ La U se queda sin Rivero y cambia el mapa ofensivo

Con Rivero descartado, el nombre que primero aparece es el de Eduardo Vargas. Sin embargo, el movimiento relevante vino por detrás. El cuerpo técnico, liderado por Francisco Meneghini, optó por abrir una puerta distinta y sumar a un delantero joven que había quedado relegado en la rotación.

Si bien Edu Vargas será de la partida, no lo hará como referente de área, pues la U entiende que el partido en Talcahuano puede exigir variantes y eligió a un jugador que, con pocos minutos, ya dejó señales claras cuando tuvo su oportunidad.

🔵 El nombre que aparece y el mensaje hacia adelante

El elegido es Martín Espinoza, atacante de 19 años formado en el club. Su historial es breve, pero contundente: cuando le tocó entrar en Copa Chile, respondió con gol en un duelo que terminó siendo clave.

Espinoza no asoma como titular indiscutido, pero sí como una carta concreta si el partido se traba o el equipo necesita presencia en el área. La U no solo cubre una ausencia, también envía una señal al plantel: el espacio existe para quienes aprovechan sus minutos.

🕕 ¿Cuándo y a qué hora se juega el partido entre Huachipato y la U de Chile?

El duelo ante Huachipato se jugará este domingo 8 de febrero a las 12 del mediodía en Talcahuano. El compromiso será sin público, pese a los intentos del equipo local de reforzar la seguridad para recibir a ambas hinchas, pero finalmente la Delegación Presidencial, decidió no recibir hinchas.