La U de Chile no levanta cabeza. Los azules sufrieron un duro tropiezo en el Campeonato Nacional luego de caer por 2-1 a manos de Huachipato en un partido que comenzaron ganando gracias a Eduardo Vargas.

Los universitarios siguen sin conocer de triunfos en la era de Francisco Meneghini. A la fecha suman dos derrotas –una de ellas en un amistoso– y un empate, lo que ha despertado los cuestionamientos en contra del DT.

La caída ante los acereros no solo provocó que las críticas contra Paqui y el funcionamiento del equipo aumentaran, sino que reavivó fantasmas del pasado y puso en alerta al Romántico Viajero.

😱 El mal arranque que alerta a la U de Chile

El dubitativo inicio de temporada de la U de Chile es el peor del club en los últimos años, lo cual mantiene preocupados a los hinchas. En sus dos primeros partidos los azules solo han conseguido un punto, algo que no ocurría desde el 2019.

En aquella temporada, el equipo que conducía técnicamente Frank Darío Kudelka, arrancó de la misma forma: un empate (1-1 ante Cobresal) en el debut y una derrota (1-0 ante O’Higgins) en la segunda jornada.

Si bien en la tercera fecha aquella U derrotó por 3-0 a Huachipato, en la cuarta volvió a caer (2-1 ante Unión Española), por lo que el ciclo de Kudelka llegó a su fin, dando paso a la llegada de Alfredo Arias en un año en el que pelearon hasta el final por mantener la categoría.

😯 Los últimos arranques de la U de Chile en el Campeonato Nacional

Un año más tarde, el 2020 bajo la conducción de Hernán Caputto, la U de Chile cosechó tres puntos en sus primeros dos partidos. Sin embargo, la temporada siguiente (2021) con Rafael Dudamel en la banca, los azules solo consiguieron dos puntos en sus primeros dos compromisos.

En aquella campaña, al igual que en el 2019, la U volvió a pelear el descenso. De hecho se salvó en la última fecha en aquel recordado duelo ante Unión La Calera en El Teniente de Rancagua.

Ya en el 2022 con Santiago Escobar el Romántico Viajero consiguió puntaje perfecto en sus primeros dos cruces. El 2023 bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino alcanzó tres puntos de seis posibles, y en el 2024 y 2025 con Gustavo Álvarez ganó en sus dos primeros partidos.

📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de la U de Chile este 2026.