Universidad de Chile sufrió su primera derrota del torneo ante Huachipato y, más allá del resultado, lo que quedó dando vueltas fue el análisis posterior. Las palabras del entrenador no pasaron inadvertidas y rápidamente instalaron una discusión que ya empieza a ser habitual en el entorno azul.

El foco no estuvo puesto en excusas ni en responsabilidades individuales, sino en la lectura general del momento del equipo. Y fue ahí donde Paqui Meneghini eligió un camino que, para algunos, apunta a sostener un proceso, pero que para otros tensiona con la urgencia propia de un club grande.

⚽ “Lo positivo” según Paqui Meneghini

Tras el encuentro, Paqui Meneghini remarcó aspectos que, desde su mirada, permiten mirar el futuro con algo más de optimismo: “Hoy generamos más oportunidades que ante Audax y ya con Lucero y con esta versión de Edu tendremos más posibilidades”, señaló.

El entrenador también puso el foco en Eduardo Vargas, destacando su aporte individual: “Creo que fue un buen partido de Edu, tuvo el gol con mucho oportunismo. Lo vi bien en los duelos, nos dio salida”, comentó, en una frase que refleja la confianza del cuerpo técnico en su referente ofensivo de esta tarde.

🔍 Debate abierto y un escenario que exige respuestas

El arranque de torneo dejó a la U con un empate y una derrota, un registro que todavía admite matices, pero que empieza a exigir resultados más rápidos. En ese escenario, el discurso del entrenador queda inevitablemente fuera de contexto con lo que exigen los hinchas.

Meneghini también confirmó que Octavio arrastra una molestia física y no pudo entrenar con normalidad, aunque descartó que se trate de algo grave. La expectativa está puesta en recuperar alternativas ofensivas como el mismo Pintón y también a Lucero.

En Universidad de Chile el margen siempre es corto. Mientras el DT insiste en mirar “lo positivo”, el contexto empuja a que ese análisis empiece a reflejarse pronto en los resultados y en la tabla.