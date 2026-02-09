El arranque de Universidad de Chile en este 2026 ha estado lejos de las expectativas y la paciencia de los hinchas comienza a agotarse. Con apenas un punto en dos fechas, los cuestionamientos ya no apuntan solo al técnico Francisco Meneghini, sino que han escalado hacia los referentes del plantel.

En ese escenario, Patricio Yáñez alzó la voz y fue directo contra Charles Aránguiz. El comentarista cuestionó con dureza el nivel actual del “Príncipe”, remarcando la distancia con la versión que brilló la temporada pasada y apuntando a su influencia en la mitad de la cancha como un factor clave del bajo rendimiento azul.

🎙️ Pato Yáñez analiza el nivel de Charles Aránguiz

El arranque de Universidad de Chile en la temporada 2026 ha estado lejos de lo que muchos imaginaban. Pese a la llegada de refuerzos considerados “estrellas”, el equipo no ha logrado mostrar una idea de juego clara ni la solidez que exhibía el año pasado bajo la conducción de Gustavo Álvarez.

En ese contexto, Pato Yáñez, campeón de Copa Libertadores con Colo Colo y actual comentarista de Radio Agricultura, analizó sin rodeos el momento azul y apuntó directamente al rendimiento de uno de sus pilares: Charles Aránguiz. “Lo de Aránguiz es bajísimo. Es el motor, es el hombre que tiene que marcar la diferencia, tiene que empujar”, comentó el ex seleccionado.

Yáñez profundizó su crítica estableciendo una comparación directa con la temporada anterior, dejando en claro que el cuestionamiento no pasa por la capacidad del volante, sino por su presente futbolístico. “No porque Aránguiz sea el único responsable, sino porque él fue el mejor la temporada pasada y hoy está lejos”.

Finalmente, el comentarista fue aún más exigente al referirse al rol de liderazgo del mediocampista, considerando su condición de capitán del equipo. “Él tiene la obligación de levantar el equipo y cuando no levanta, es porque no está”.

📉 ¿Cómo ha sido el inicio de la U de Meneghini en el Campeonato Nacional 2026?

Las palabras de Yáñez encuentran sustento en los números. La Universidad de Chile de Francisco Meneghini no logra despegar y el funcionamiento colectivo ha dejado más dudas que certezas entre los hinchas. El balance inicial es pobre:

Fecha 1: empate 0-0 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

empate 0-0 ante en el Estadio Nacional. Fecha 2: derrota 1-2 frente a Huachipato en Talcahuano.

Con solo 1 punto de 6 posibles, la presión se traslada tanto al cuerpo técnico como a los referentes del plantel, con Aránguiz en el centro del debate.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Palestino?

El cuadro laico tendrá una nueva oportunidad para cambiar el rumbo en la tercera fecha del Campeonato Nacional, cuando visite a un rival siempre exigente.

El duelo entre Palestino y Universidad de Chile está programado para este viernes 13 de febrero, a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.