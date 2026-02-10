En Colo Colo no hay pausa. Con el mercado de pases entrando en su recta final, el club se mueve entre gestiones activas, decisiones dirigenciales y un contexto que obliga a medir cada paso con cuidado. Lo que parecía encaminado hace una semana, hoy vuelve a abrir interrogantes en distintos frentes.

Mientras Blanco y Negro prepara una reunión que puede definir los últimos movimientos del plantel, el nombre de un viejo objetivo reaparece con fuerza, una salida empieza a tomar forma y una denuncia administrativa instala un factor externo que nadie en Macul puede ignorar. El reloj corre y el margen se achica.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo HOY martes 10 de febrero

📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura de Colo Colo, el mercado de fichajes 2026 y las últimas novedades del Cacique, minuto a minuto.