Esta jornada se reveló un fallo de la FIFA en contra de Colo Colo por el caso Javier Correa, generando ruido en redes sociales por una supuesta deuda del club con Estudiantes de La Plata. La noticia causó sorpresa en el entorno albo, que no tardó en reaccionar.

Desde Blanco y Negro no hay comunicado oficial sobre la resolución que circula en redes, pero si filtraciones desde el cuadro Albo.

⚖️ FIFA sancionó a Colo Colo: qué dice el fallo original

La FIFA falló en contra de Colo Colo por no pagar a tiempo el pase del delantero argentino Javier Correa, adquirido a mediados de 2024 El organismo ordenó el pago de una millonaria suma en dólares al club platense.

La resolución también incluía una advertencia de posibles sanciones deportivas en caso de incumplimiento, como la prohibición de fichar. El documento fue publicado en el sitio oficial de FIFA y rápidamente se viralizó.

🗣️ La versión de Colo Colo: todo pagado y la multa en apelación

Desde el club popular respondieron a través del periodista Rodrigo Valenzuela, de DaleAlbo, quien afirmó que “es un fallo antiguo”, y que la deuda principal ya fue saldada por el club hace meses.

Lo que está en disputa actualmente es la multa adicional impuesta por FIFA, y por eso Colo Colo llevó el caso al TAS. El objetivo es revertir esa sanción financiera por considerarla desproporcionada.

“Todo está pagado y la causa sigue en el TAS por la multa”, señalaron desde el entorno dirigencial. Por ahora, no hay riesgo de sanciones deportivas para el Cacique.

Sobre el fallo de la FIFA en contra de Colo Colo por el pase de Javier Correa:



Desde Colo Colo aseguran que es un fallo antiguo, que está todo pagado y que, en este momento, la causa está en el TAS debido a la apelación por parte de los Albos por la multa.@dalealbo pic.twitter.com/EXYUP3hizL — Rodrigo Valenzuela Gallegos (@Roidrigo) February 9, 2026

📑 Qué viene ahora para el caso Correa y el TAS

El Tribunal de Arbitraje Deportivo deberá resolver si acepta o no los argumentos de Colo Colo para reducir la multa. Este proceso puede extenderse por varias semanas, pero el club mantiene la tranquilidad.

No es primera vez que equipos chilenos apelan fallos ante el TAS, como ocurrió con Universidad de Chile o la propia ANFP. El caso Correa seguirá bajo la lupa, pero el Cacique busca bajarle el perfil mediático para no enturbiar su presente deportivo.