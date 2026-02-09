Colo Colo volvió a respirar en el Campeonato Nacional. Tras caer en su debut a manos de Deportes Limache, los albos se volvieron a abrazar luego de derrotar a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental.

Este triunfo no solo le permitió al Popular escalar en la tabla de posiciones, sino que también es un alivio para Fernando Ortiz, quien estaba siendo cuestionado por los resultados del equipo en el inicio de temporada.

Sin embargo, pese a la victoria sobre los ruleteros en Macul no todo es alegría. ¿La razón? El Cacique podría recibir una inesperada sanción producto de una situación que tuvo lugar el pasado sábado ante el elenco de la Ciudad Jardín.

😱 La razón por la que Colo Colo podría ser sancionado en el Campeonato Nacional

En la victoria sobre Everton un incidente pasó inadvertido incluso en la transmisión oficial, pero finalmente fue consignado por el árbitro Juan Ignacio Lara en su informe: los pasapelotas escondieron los balones tras la apertura del marcador.

En el escrito publicado en el sitio web oficial del Campeonato Nacional, el juez denunció que “al minuto 90+1 posterior al gol de Colo Colo los pasabalones retiran los balones ubicados atrás de los arcos sector norte”.

😯 La sanción que arriesga Colo Colo por este incidente

Esta falta protagonizada por los pasapelotas podría traerle consecuencias a Colo Colo, puesto que establece una infracción al artículo 39º de la bases de la Liga de Primera 2026.

“Los pasabalones que no respeten las instrucciones de los árbitros y que sean denunciados por éstos, no podrán ser asignados en tal función por el club local en el partido siguiente”, dice el artículo anteriormente mencionado.

Allí, además, se establece la sanción que arriesga quienes infrinjan esta norma. “La infracción a esta disposición será sancionada con una multa ascendente a 20 UF al club infractor y una suspensión de dos partidos en el Fútbol Formativo, en caso de que disputen alguna de sus competencias”, señalan las bases.

“La presentación de menos pasabalones de los requeridos de acuerdo con los incisos precedentes, el retiro de uno o más que no tuviere reemplazo antes del término del juego y la actuación deficiente de éstos, calificada así por el árbitro del partido en su informe, importará una infracción del club que actuare de local, el que será sancionado con multa ascendente hasta la suma de 50 UF”, concluye.

📲 Sigue a Al Aire Libre para no perderte ninguna novedad de Colo Colo en el Campeonato Nacional.