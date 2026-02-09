Bad Bunny se robó la película en el Super Bowl LX: el cantante puertorriqueño se lució con un sensacional espectáculo de medio tiempo en el que destacó su mensaje de reconocimiento y unidad a Latinoamérica.

En ese contexto, llamó la atención la sorpresiva “aparición” de Colo Colo, situación que generó “locura” entre sus hinchas, que valoraron que su club tenga fama a nivel continental y mundial.

⚪⚫ ¿Cómo fue la aparición de Colo Colo en el Super Bowl?

Resulta que el medio brasileño TV Globo, que transmitió el Super Bowl LX en su país, realizó un video promocional de la actuación de Bad Bunny en el máximo evento del fútbol americano.

En ese material audiovisual también acogió el concepto de reconocimiento a la cultura latinoamericana, con símbolos de cada uno de los países.

Pues a la hora de representar a Chile, decidió hacerlo con la aparición de una persona con vestimenta de estilo urbano y un gorro de Colo Colo.

Esta interpretación duró menos de cinco segundos, pero bastó para que tuviera un gran eco en nuestro país, tomando en cuenta la popularidad del Cacique en nuestro territorio.

🏈 El Super Bowl tuvo más presencia de Chile

Además, hubo otras formas en que Chile estuvo presente en el Super Bowl LX. De hecho, en el mismo show de Bad Bunny, el cantante mencionó a nuestro país en una de las letras, mientras que Pedro Pascal estuvo presente en “La Casita”. La bandera chilena también flameó en su presentación.

Además, el vestido usado por Lady Gaga, quien también dijo presente en el evento, fue confeccionado por el diseñador chileno Diego Cajas.

Finalmente, un detalle no menor es que el partido se llevó a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, mismo recinto en el que Chile apabulló por 7-0 a México en la Copa América Centenario 2016, torneo en el que La Roja fue campeona.