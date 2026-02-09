Unión Española concretó el fichaje de Andrés Vilches como refuerzo para la Primera B 2026. El delantero busca el ascenso en Independencia junto a Patricio Rubio tras su paso por Cobresal. Esta movida remece el mercado de pases de la B por la jerarquía del atacante que llega a la división de plata.

La noticia se confirmó en las últimas horas y el atacante ya trabaja en la Catedral. Su arribo responde a la necesidad de sumar peso ofensivo para un torneo que no perdona errores en la definición.

El proyecto hispano sedujo al ariete de 34 años, quien ya se puso la indumentaria roja. La gran duda del hincha es si su presencia garantiza el retorno inmediato a la división de honor.

⚽ ¿Qué rol tendrá Andrés Vilches en la Unión Española de 2026?

Vilches llega para ser el referente de área indiscutido en el esquema de Gonzalo Villagra. Su capacidad para pivotear y asociarse será clave para destrabar los cerrados partidos que caracterizan al ascenso chileno.

En ese contexto, se espera que forme una dupla letal junto a Patricio Rubio en el ataque. Ambos suman experiencia de sobra en clubes grandes, algo vital para manejar la presión en una institución que exige el título.

La cuota de gol es la prioridad para el cuerpo técnico hispano en esta etapa. Vilches aporta ese “oficio” que a veces falta en los planteles que pelean por subir de categoría cada fin de semana.

🔴 ¿Por qué Unión Española fichó a Andrés Vilches para buscar el ascenso?

El club hispano busca evitar sorpresas apostando por jugadores de jerarquía comprobada en el medio local. La dirigencia entiende que para salir de la Primera B se necesita experiencia en momentos críticos de la temporada.

Por eso, el currículum de Vilches fue determinante para sellar su vinculación contractual este verano. Haber sido campeón con los equipos más grandes del país le otorga un estatus de líder dentro del camarín.

Gonzalo Villagra considera que su presencia elevará el nivel competitivo de todo el plantel rojo. “Este club tiene que estar el año 2027 en Primera“, es la consigna que guía cada contratación.

📊 ¿Cuál fue el rendimiento de Andrés Vilches en su última temporada?

Durante el 2025, el ariete tuvo una participación activa defendiendo la camiseta de Cobresal. Disputó 24 compromisos oficiales, logrando anotar 0 goles y repartir 3 asistencias en el Campeonato Nacional y copas.

Su salida de El Salvador se dio tras finalizar su vínculo, quedando como jugador libre. Pese a tener sondeos de otros clubes, la propuesta de Independencia fue la que más convenció al futbolista.

A sus 34 años, el formado en Talcahuano demuestra estar vigente para la alta competencia. Su regularidad física en el último año fue un factor clave para que Unión Española acelerara su fichaje.

🏆 ¿Cuántos títulos ha ganado Andrés Vilches en el fútbol chileno?

El palmarés de Vilches es uno de los más destacados entre los jugadores que militan en la B. Con Colo Colo obtuvo tres títulos de liga, dos Copa Chile y una Supercopa nacional.

Además, sumó la estrella del campeonato 2018 con Universidad Católica bajo su registro personal y fue campeón nacional en 2012 con Huachipato. Estas siete medallas son la carta de presentación de un jugador que llega con mentalidad ganadora al Santa Laura.Esa ambición es justamente lo que necesita un equipo que quiere celebrar en la Plaza Chacabuco. El hincha hispano se ilusiona con ver a un multicampeón liderando el camino de regreso a Primera División.