Diego Valdés jugó un partidazo en la victoria de Vélez Sarsfield por 2-1 contra Boca Juniors, por la Fecha 4 del Torneo de Apertura de Argentina. El chileno se está reponiendo tras un mal 2025 en el club y ahora es fijo en el esquema de Guillermo Barros Schelotto.

Valdés se afianza en Liniers tras un inicio de año en el que sonó fuerte su partida: Colo Colo fue a buscarlo con alto interés, pero las negociaciones no prosperaron por el mellizo quería contar sí o sí con el formado en Audax Italiano.

🔥 La tremenda actuación de Diego Valdés en el Vélez – Boca Juniors

Diego Valdés entregó dos asistencias par el doblete de Matías Pellegrini en los 63’ y 66 minutos de juego, primero entregándole un balón con ventaja para que el argentino definiera de zurda y después enviándole un centro preciso para que gatillara con golpe de cabeza.

Incluso Valdés estuvo muy cerca de marcar su propio tanto, con una gran jugada por la izquierda en la que eludió a dos rivales con mucha categoría, pero definió apenas desviado.

🤩 Los tremendos elogios de la prensa argentina a Diego Valdés

El diario Olé, uno de los medios deportivos con mayor prestigio en Argentina, entregó importantes elogios para la actuación de Diego Valdés contra Boca Juniors.

“De un semestre de poco rodaje en Vélez a clavarle dos asistencias a Boca”, señalaron primeramente.

“Este 2026 lo arrancó con toda: jugó las cuatro primeras fechas, siendo esta última con Boca la que lo destapó: clavó dos muy buenas asistencias en segundos para que Pellegrini marcara un tremendo doblete”, cerraron.

❓❌ ¿Por qué no llegó Diego Valdés a Colo Colo?

Diego Valdés sonó fuerte en Colo Colo a principios de este año: la poca regularidad que había tenido en 2025 en Vélez Sarsfield y su nacionalidad chilenas hacían que fuera atractivo para el Cacique, además tomando en cuenta su pasado exitoso en México.

No obstante, y pese a que los Albos tuvieron conversaciones con el elenco de Liniers, el entrenador Guillermo Barros Schelotto se plantó y no quiso desprenderse del volante nacional, ya que lo tenía considerado como titular en su proyecto.

Eso generó algunas críticas de los hinchas de Vélez, aunque el tiempo le está dando la razón al mellizo en Argentina.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Diego Valdés en Vélez Sarsfield?

Diego Valdés volverá a jugar este viernes 13 de febrero a las 22:15 horas de Chile en el duelo de Vélez Sarsfield ante Defensa y Justicia, compromiso válido por la Fecha 5 del Torneo de Apertura de Argentina.

Vélez es el líder del Grupo A de la competencia, con 10 puntos, y si le gana al Halcón de Varela, obviamente seguirá en esa condición.