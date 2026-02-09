Un verdadero portazo recibió Blanco y Negro desde Zúrich en las últimas horas. La FIFA falló en contra de Colo Colo por una antigua deuda con Estudiantes de La Plata, generando un inesperado dolor de cabeza en Macul.

La resolución obliga al Cacique a desembolsar una importante cifra en un plazo fatal, un escenario que podría impactar directamente en las finanzas del club justo cuando la gerencia deportiva buscaba cerrar el plantel 2026 y definir los últimos movimientos del mercado.

👨‍⚖️ ¿Por qué Estudiantes demandó a Colo Colo ante la FIFA?

El conflicto administrativo se remonta a la temporada 2024, cuando Blanco y Negro cerró el fichaje de Javier Correa proveniente de Estudiantes de La Plata. Si bien la operación se concretó y el delantero llegó a Colo Colo, los problemas surgieron posteriormente por el incumplimiento de los plazos de pago acordados entre ambas instituciones.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el abogado argentino Marcelo Bee Sellares a través de su cuenta de X, la sentencia de la FIFA se origina en el reclamo formal presentado por Estudiantes, acusando que Colo Colo no cumplió con el pago de una de las cuotas del traspaso.

Según ese reclamo, el pase del delantero fue acordado por una cifra cercana a los USD 2,2 millones, quedando pendiente un monto específico que motivó la intervención del organismo internacional. Tras revisar el caso, la FIFA ordenó a Blanco y Negro regularizar la deuda, estableciendo el pago de USD 266.666, más intereses del 5 % anual y una multa adicional de USD 180.000.

En total, la dirigencia alba deberá desembolsar una suma que supera el medio millón de dólares, en un plazo definido, para evitar sanciones deportivas que podrían afectar la inscripción de refuerzos.

Tribunal del fútbol de FIFA:

Resolución favorable a Estudiantes vs Colo Colo, por incumplimiento en el pago de la transferencia del jugador Javier Correa.

El club 🇨🇱 debe abonar U$S 266.000(monto adeudado),más intereses 5% anual, más U$S 180.000 (penalidad) por el… pic.twitter.com/ozbKNUVf4X — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) February 9, 2026

❓ ¿Qué sanción arriesga Colo Colo si no paga la deuda?

La notificación de la FIFA es tajante y deja a Colo Colo contra las cuerdas. El ente rector le otorgó al Cacique un plazo fatal de 45 días corridos para cancelar la totalidad de lo adeudado a Estudiantes de La Plata, incluyendo la cuota vencida, intereses y multas. Si Blanco y Negro no cumple con el pago íntegro dentro de ese período, se activará automáticamente una de las sanciones más temidas a nivel dirigencial.

El castigo estipulado es la prohibición de inscribir nuevos jugadores —el conocido Transfer Ban— tanto en el ámbito nacional como internacional, por hasta tres ventanas de mercado consecutivas. Esto significa que, si la situación no se regulariza antes de que expire el plazo, el cuadro popular podría quedar inhabilitado para sumar refuerzos hasta mediados o finales de 2027, hipotecando seriamente su planificación deportiva futura.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo esta semana y qué partidos tiene programados?

La agenda de Colo Colo estará recargada esta semana con dos compromisos en el Estadio Monumental. El primero será este miércoles 11 de febrero, cuando se realice la Noche Alba Solidaria, evento de carácter benéfico que contará con un show artístico y cuyo plato fuerte será el partido amistoso ante Unión Española, programado para las 20:00 horas.

Luego, el Cacique deberá enfocarse en la competencia oficial. Por el Campeonato Nacional 2026, el elenco albo recibirá a Unión La Calera este domingo 15 de febrero, en un duelo válido por la tercera fecha del torneo, fijado para las 20:30 horas en el recinto de Macul, donde buscará sumar su segundo triunfo en este torneo.