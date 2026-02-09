El mercado de pases entra en su recta final y en el Estadio Monumental se viven horas decisivas. Pese a las dificultades económicas y al buen presente del atacante en el extranjero, Blanco y Negro no baja los brazos y sigue buscando fórmulas para concretar el tan anhelado refuerzo ofensivo.

Aunque la operación parecía enfriarse en los últimos días, desde Macul el interés volvió a activarse con fuerza. Así lo entienden en la gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón, que busca un nombre de jerarquía para suplir la salida de Lucas Cepeda y potenciar el plantel 2026, por lo que este martes asoma como una jornada clave en el Monumental.

❓ ¿Quién es el delantero que busca con insistencia Colo Colo?

El nombre que vuelve a instalarse con fuerza en la agenda de la gerencia deportiva de Colo Colo es el de Víctor Dávila. Aunque en los últimos días la operación parecía haberse enfriado, el medio partidario Dale Albo aseguró que en Macul “aún no se rinden del todo” con la opción del seleccionado nacional.

La información fue reforzada en Radio ADN por el periodista Cristián Alvarado, quien advirtió que, pese al repunte del atacante en el fútbol mexicano —un factor que complica la negociación—, su nombre sigue estando en la órbita del Cacique.

“Hay un nombre que no hay que descartarlo del todo. Si bien ha tenido un repunte en el fútbol mexicano, y eso le juega en contra a Colo Colo, me dicen ojo y atención: Víctor Dávila sigue estando en la órbita de Colo Colo“.

El delantero del América es visto como la pieza ideal para dar un salto de calidad tras la salida de Lucas Cepeda. Por lo mismo, Daniel Morón pondrá su nombre como prioridad en la reunión de directorio de este martes, buscando el visto bueno para una última oferta económica que permita cerrar el plantel 2026 con un golpe al mercado.

🇲🇽 ¿Cómo es el presente de Víctor Dávila en el América?

El principal obstáculo para avanzar en la operación es el buen momento futbolístico de Víctor Dávila en el América. Tras la salida de Álvaro Fidalgo y la liberación de un cupo de extranjero, el atacante chileno volvió a ganar protagonismo bajo la conducción de André Jardine.

Ese repunte se refleja en números: marcó en la Liga MX ante Necaxa, volvió a anotar en la Concachampions frente a Olimpia, y fue alternativa desde el banco en el reciente triunfo ante Monterrey. Un presente que eleva su valor y dificulta su salida, aunque en Colo Colo confían en seducirlo con la posibilidad de asumir un rol protagónico y convertirse en referente dentro de un proyecto que busca cambiar su realidad deportiva.