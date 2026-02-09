Colo Colo inicia una nueva semana pensando en el duelo de este domingo a las 20:30 horas contra Unión La Calera en el estadio Monumental. La victoria ante Everton descomprimió algo el ambiente en Macul, por lo que es una buena oportunidad para el DT Fernando Ortiz de potenciar las cosas que salieron bien contra los Oro y Cielo.

Además, en estos días se definirá la llegada de dos nuevos refuerzos en los Albos. Uno de ellos es un extremo derecho y se abren a la posibilidad de que sea un jugador extranjero, ya que les queda un cupo para completar los seis permitidos, aunque solo cinco pueden estar en cancha.

Desde el Club Social y Deportivo aseguran que hay ingresos por las ventas recientes de Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, por lo que esperan que esos recursos sean en parte para repotenciar al plantel con jugadores de jerarquía.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy lunes 9 de febrero