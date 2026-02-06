El proceso de adaptación de Lucas Cepeda en España avanza a paso firme. Tras su arribo al Elche CF, el ex Colo Colo no sólo sumó minutos de inmediato, sino que dejó sensaciones positivas en un plantel golpeado por las lesiones.

En ese contexto, las palabras del entrenador Eder Sarabia no pasaron desapercibidas. Más allá del elogio, el mensaje dejó entrever que el chileno podría estar muy cerca de asumir un rol protagónico en uno de los escenarios más exigentes de LaLiga.

🔰 Lo que valoró Eder Sarabia de Lucas Cepeda en sus primeros días en Elche

Eder Sarabia fue claro: Lucas Cepeda era una necesidad deportiva. En conferencia de prensa, el DT explicó que el chileno ya estaba en carpeta desde el mercado anterior y que su llegada respondió a una planificación concreta.

El técnico destacó especialmente su aporte en los metros finales y su versatilidad posicional, un aspecto clave considerando el complejo momento físico del plantel. Para el cuerpo técnico, Cepeda ofrece soluciones inmediatas sin romper el equilibrio colectivo.

🇨🇱 ¿Por qué Lucas Cepeda se adaptó tan rápido al fútbol español?

La adaptación de Cepeda no sorprendió al cuerpo técnico del Elche. Su formación en el fútbol chileno y su paso por Colo Colo le entregaron herramientas competitivas que hoy se reflejan en España.

Además, su estreno ante el FC Barcelona fue leído internamente como una señal de confianza. No todos debutan en un escenario así, y menos en un contexto de alta exigencia.

🚀 ¿Está Lucas Cepeda listo para ser titular en LaLiga?

La posibilidad está sobre la mesa. Sarabia no descartó que el chileno arranque desde el inicio en el próximo partido, donde Elche visitará a la Real Sociedad este sábado 7 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

“Era lo que necesitábamos”, insistió el DT, apuntando a la profundidad del plantel y a la importancia de tener alternativas reales en un calendario exigente. Para Cepeda, el escenario parece alinearse con su mejor momento.