El Elche recibe al Barcelona en un partido que concentra miradas por múltiples factores: el momento de ambos equipos, la lucha en la parte alta de la tabla y la expectativa que genera Lucas Cepeda, quien podría sumar sus primeros minutos en LaLiga tras su arribo desde Colo Colo.

Para el conjunto ilicitano, el desafío es mayúsculo. Enfrente estará el vigente campeón y actual líder del torneo, que llega fortalecido tras sellar su clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League. En clave chilena, el foco está puesto en el también ex Santiago Wanderers que ya dejó buenas sensaciones en los entrenamientos y aparece como alternativa real para el estreno.

📺 ¿Qué canal transmite Elche vs Barcelona EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido en vivo este sábado a través de:

DGO

DSports (610 / 1610)

(610 / 1610) Amazon Prime Video (streaming)

Las señales contarán con cobertura completa desde el Estadio Martínez Valero, con previa y análisis del encuentro.

🕒 ¿A qué hora juega Elche vs Barcelona por LaLiga?

El duelo está programado para:

📆 Sábado 31 de enero de 2026

⏰ 17:00 horas de Chile

🏟️ Estadio Martínez Valero

Un horario estelar para la audiencia chilena, con foco especial en el posible debut de Lucas Cepeda.

📡 ¿Dónde ver Elche vs Barcelona EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

DGO

Amazon Prime Video

Aplicaciones DSports

Plataformas compatibles con Smart TV, celular, tablet y computador.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Elche vs Barcelona?

El minuto a minuto, estadísticas, formaciones y jugadas clave estarán disponibles gratis en:

👉 Alairelibre.cl (cobertura en vivo y seguimiento completo)

🇨🇱 ¿Juega Lucas Cepeda en Elche vs Barcelona?

Lucas Cepeda aparece como opción real para debutar en Elche frente al Barcelona. El chileno, de 23 años, se integró de inmediato al plantel tras llegar desde Colo Colo y sorprendió al cuerpo técnico con su rendimiento en los entrenamientos. El DT Eder Sarabia lo dejó claro en la previa, con un mensaje directo al ex albo:

“Tenemos que estar fuertes porque se viene el Barça”. Cepeda también confirmó su disposición a competir desde el primer día: “Me voy a entregar al 100% para darle los mejores resultados al equipo”.

Si bien no asoma como titular, su ingreso en el segundo tiempo aparece como una alternativa concreta, especialmente si el partido exige intensidad y desequilibrio por banda.

📊 Los números de Elche vs Barcelona

Elche CF – LaLiga 2025/26

Puesto 11

24 puntos

Solo 2 triunfos en sus últimos 14 partidos

Fuerte como local: 10 de sus últimos 11 puntos los logró en casa

Ante el top-6: 3 empates y 3 derrotas

FC Barcelona – LaLiga 2025/26

Líder del torneo

Un punto de ventaja sobre el Real Madrid

Viene de golear 4-1 al Copenhagen en Champions

Clasificado directo a octavos

Racha de 11 triunfos consecutivos ante Elche

🔴 Formación de Elche vs Barcelona

Elche (4-4-2)

Iñaki Peña; Affengruber, Chust, Bigas, Valera; Josan, Martim Neto, Aguado, Diangana; Álvaro, André Silva.

Barcelona (4-3-3)

Joan García; Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Koundé; De Jong, Eric García, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.

📈 ¿Cómo es el historial entre Elche vs Barcelona?

El dominio azulgrana es contundente:

20 victorias del Barça en los últimos 24 duelos

4 empates

11 triunfos consecutivos del Barcelona

Portería a cero en 15 de los últimos 18 enfrentamientos

Resultados recientes destacados:

Barcelona 3-1 Elche (2025/26)

Elche 0-4 Barcelona (2022/23)

📰 En resumen

Elche vs Barcelona se juega este sábado 31 de enero a las 17:00 (Chile)

Transmiten DGO, DSports y Amazon Prime Video

Barcelona llega como líder y campeón vigente

Elche busca afirmarse como local

Lucas Cepeda asoma como alternativa para debutar en LaLiga

