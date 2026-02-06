La Real Sociedad recibe al Elche en el Reale Arena de San Sebastián en un partido que concentra miradas por múltiples factores: la pelea por puestos europeos, la irregularidad del elenco visitante y el presente de Lucas Cepeda, quien dejó buenas sensaciones en su estreno ante el Barcelona.

Para el conjunto ilicitano, el desafío es complejo. Enfrente estará un rival que se hace fuerte como local y que viene de empatar el clásico vasco ante Athletic Bilbao. En clave chilena, el foco está puesto nuevamente en el ex Colo Colo, que ya recibió elogios de la prensa española y aparece como alternativa real para sumar minutos tras su debut.

📺 ¿Qué canal transmite Real Sociedad vs Elche EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido en vivo este sábado a través de:

DGO

DSports (610 / 1610)

(610 / 1610) Amazon Prime Video (streaming)

Las señales contarán con cobertura completa desde el Reale Arena, con previa y análisis del encuentro.

🕒 ¿A qué hora juega Real Sociedad vs Elche por LaLiga?

El duelo está programado para:

📆 Sábado 7 de febrero de 2026

⏰ 17:00 horas de Chile

🏟️ Reale Arena (Anoeta)

Un horario estelar para la audiencia chilena, con foco especial en la posible nueva aparición de Lucas Cepeda.

📡 ¿Dónde ver Real Sociedad vs Elche EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

DGO

Amazon Prime Video

Aplicaciones DSports

Plataformas compatibles con Smart TV, celular, tablet y computador.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Real Sociedad vs Elche?

El minuto a minuto, estadísticas, formaciones y jugadas clave estarán disponibles gratis en:

👉 Alairelibre.cl

(cobertura en vivo y seguimiento completo del partido)

🇨🇱 ¿Juega Lucas Cepeda en Real Sociedad vs Elche?

Lucas Cepeda está habilitado por LaLiga y vuelve a aparecer como una opción real para sumar minutos con el Elche tras su debut ante el Barcelona. El delantero chileno ingresó en el segundo tiempo frente al líder del torneo y dejó buenas sensaciones, con un remate al arco y un pase clave en el área rival.

La prensa española destacó su estreno. Mundo Deportivo señaló que “el chileno se estrenó con un remate que paró Joan García y dejó buenas sensaciones”, mientras que Cadena SER lo calificó como “la gran noticia para la parroquia franjiverde”, resaltando su verticalidad y personalidad por banda.

El propio Cepeda se refirió a su debut y al desafío que viene: “Estoy muy contento por debutar, lástima el resultado, pero lo vamos a dar todo el próximo partido para obtener el triunfo”. Aunque nuevamente no asoma como titular, su ingreso en el segundo tiempo aparece como una alternativa concreta, especialmente si Elche necesita intensidad, desborde y energía por las bandas.

📊 Los números de Real Sociedad vs Elche

Real Sociedad – LaLiga 2025/26

Puesto: 8°

28 puntos

Últimos 4 partidos: 3 triunfos y 1 empate

30 goles a favor / 30 en contra

Elche CF – LaLiga 2025/26

Puesto: 13°

24 puntos

Últimos 4 partidos: 2 empates y 2 derrotas

30 goles a favor / 32 en contra

🔴 Formación de Real Sociedad vs Elche

Real Sociedad



Elche (4-4-2)

Edgar Badía; Clerc, Bigas, González, Valera; Josan, Aguado, Martim Neto, Diangana; Álvaro, Mourad.

(Lucas Cepeda espera su oportunidad desde el banco)

📈 ¿Cómo es el historial entre Real Sociedad vs Elche?

El dominio reciente favorece al cuadro vasco:

4 triunfos de Real Sociedad en los últimos 5 partidos

1 empate

El último enfrentamiento terminó 1-1 (noviembre 2025)

📰 En resumen

Real Sociedad vs Elche se juega este sábado 7 de febrero

⏰ 17:00 horas de Chile

📺 Transmiten DGO, DSports y Amazon Prime Video

Real Sociedad busca afirmarse en zona europea

Elche necesita sumar tras caer ante Barcelona

Lucas Cepeda vuelve a estar disponible y genera expectativa

📣 Sigue Real Sociedad vs Elche EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, análisis, estadísticas y todo el foco en el presente europeo de Lucas Cepeda.