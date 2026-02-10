Dos fechas bastaron para que la inquietud volviera a instalarse en el Centro Deportivo Azul. Universidad de Chile, dueño del plantel más valioso del Campeonato Nacional 2026 —cerca de US$ 25 millones, según Transfermarkt— apenas suma un punto de seis posibles y solo ha convertido un gol en el inicio del torneo.

El dato no es menor. No solo por la inversión, sino porque el arranque contrasta de forma directa con lo que dejó el proceso anterior. La transición desde Gustavo Álvarez a Francisco Meneghini prometía continuidad competitiva, pero terminó reactivando una comparación que parecía lejana… y que volvió antes de lo previsto.

La derrota ante Huachipato, en un duelo sin público y cargado de tensión, aceleró una sensación que hoy se repite en la hinchada: la U tiene plantel, pero no respuestas futbolísticas claras.

⚠️ ¿Por qué el arranque de Meneghini en la U de Chile genera dudas tempranas?

Tras la caída en Talcahuano, Meneghini identificó el principal déficit del equipo y dejó una frase que hoy resume el momento azul: “Teníamos posesiones bastante largas, incluso más que ellos, pero nos costaba transformar esa circulación en ocasiones de gol”.

El DT pidió calma y defendió el proceso: “No es que uno va siempre mejorando partido a partido. Hay veces que se da un paso adelante y otras hacia atrás. Lo importante es ir consolidando ciertas cosas”.

El problema es que, en la cancha, la U controla sin lastimar, una señal que empieza a repetirse y que inquieta tanto al hincha como al entorno.

Desde el camarín, el mensaje fue claro. Charles Aránguiz respaldó al entrenador y trasladó la responsabilidad al plantel: “Es un proceso nuevo, necesitamos tiempo para adaptarnos, pero el partido pasa por nosotros. La actitud y los detalles dependen de los jugadores, no del técnico”.

Un respaldo necesario puertas adentro, aunque insuficiente para apagar el ruido externo que rodea al equipo.

📋 Meneghini vs Álvarez: ¿qué cambió realmente en la pizarra de la U de Chile?

Aquí aparece la diferencia más visible.

Con Álvarez, la U consolidó un 3-5-2 flexible, con automatismos claros, roles definidos y una estructura reconocible. Fue un equipo competitivo, con variantes ofensivas y presencia internacional sostenida.

Meneghini, en cambio, decidió no continuar ese libreto. Apostó por un 4-2-3-1 como base, ajustes permanentes y una búsqueda de identidad propia. En Talcahuano incluso volvió a una línea de tres, reflejo de un equipo que aún está en construcción. La consecuencia es clara: un solo gol en tres partidos oficiales, pese a contar con nombres como Vargas, Rivero y Lucero.

📊 ¿Qué dicen los números del inicio 2026 frente al ciclo anterior?

Las estadísticas refuerzan la sensación de retroceso ofensivo:

Precisión de pases 2026: 76,7%

76,7% Precisión de pases 2025 (Álvarez): 81,7%

81,7% Tiros a portería por partido 2026: 1,5

1,5 Promedio 2025: 5,5

La posesión se sostiene, pero la profundidad y la agresividad desaparecieron.

⏳ ¿Por qué vuelve el recuerdo de los peores arranques de la U de Chile?

El inicio del 2026 iguala al de 2019, una temporada marcada por la lucha por no descender. En ambos casos, la U sumó un punto en las dos primeras fechas. Hoy el contexto es distinto: hay plantel, jerarquía y respaldo económico. Pero el fútbol no espera… y la tabla tampoco.

Y es que con la derrota ante Huachipato, Universidad de Chile aparece en la parte baja de la tabla, compartiendo zona con Palestino y apenas por encima de los equipos que aún no suman. El margen de error comienza a achicarse.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile?

🆚 Palestino

📆 Viernes 13 de febrero

🕣 20:30 horas

📍 Estadio Municipal de La Cisterna

📰 En resumen

La U tiene el plantel más caro del torneo, pero no despega

El cambio de DT reactivó una comparación inevitable

La idea de Meneghini aún no se traduce en gol

Los números ofensivos cayeron con fuerza

Palestino aparece como el primer examen real

📣 ¿Proceso en construcción o una señal que ya preocupa en el CDA? 👉 Sigue el análisis, los datos y la cobertura diaria de la U en AlAireLibre.cl.