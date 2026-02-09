Universidad de Chile aún no conoce de triunfos en el Campeonato Nacional 2026. En sus primeros dos partidos los azules suman un empate y una derrota, su peor arranque de temporada en los últimos años.

El principal apuntado por este complicado inicio de año es Francisco Meneghini, quien todavía no se ha podido abrazar al mando del equipo. Los cuestionamientos contra Paqui han ido en aumento, sobre todo, porque los universitarios han estado muy lejos de lo mostrado las temporadas anteriores.

Si bien para el último partido decidió modificar su esquema, el juego de sus dirigidos estuvo por debajo de lo esperado, y por si fuera poco, el nivel individual de muchos jugadores decayó en comparación a la última campaña.

😮 Revelan confusión de los jugadores con Meneghini en la U de Chile

Una de las razones de este dubitativo arranque de la U de Chile se debe, según Radio ADN, a la confusión que hay entre los jugadores por los trabajos de Francisco Meneghini.

“En los entrenamientos, en lo que hemos podido reportear, es que él antes de parar el equipo que va a enfrentar la semana, lo que trabaja son variantes y hace cosas que los jugadores se marean un poco”, señalaron.

“Javier Altamirano el martes lo pone de contención, a Tamayo lo pone el lunes de central, pero el martes de lateral izquierdo y los empieza a mover a todos tratando de distribuir y enseñando otras posiciones que él quiere que tengan”, agregaron.

En ese sentido, detallaron que las rotaciones que pide ‘Paqui’ ha hecho que los jugadores tarden en entender el estilo de juego que pretende llevar a cabo en los partidos.

“A Maxi Guerrero, nos dijo lleva poco tiempo entrenando, pero lo quiere ver detrás del nueve, como una especie de media punta”, sentenció el citado medio.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha el próximo viernes 13 de febrero, cuando visite a Palestino desde las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

