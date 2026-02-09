El ambiente previo al duelo entre Palestino y Universidad de Chile se tensó aún más este lunes, luego que el club árabe confirmara una drástica decisión: que incluso podría ir en contra de la libertad de prensa o las normativas de cobertura noticiosa.

Esta restricción inédita ya generó reacciones en redes sociales y se enmarca en un contexto cargado por incidentes ocurridos en el pasado reciente, específicamente en el mismo estadio de La Cisterna.

🚫 Sin hinchas ni prensa de la U: qué motivó la medida de Palestino

La medida fue oficializada por Palestino a través de su sitio web, en un comunicado que dejó poco espacio para interpretaciones: “NO SE ACEPTARÁN solicitudes de medios visitantes y fuera de plazo de ningún medio de comunicación”, se lee.

Esto incluye directamente a los medios de corte partidario vinculados a Universidad de Chile, que tradicionalmente cubren en terreno los compromisos del equipo azul. La decisión tiene como raíz los disturbios ocurridos en 2025, cuando periodistas e hinchas cruzados celebraron un triunfo 3-1 en La Cisterna y fueron agredidos por barristas locales.

Desde entonces, la relación quedó tensionada.

🧱 La Cisterna, blindada: partido con público parcial

Además del veto a la prensa azul, Palestino ya había anunciado que el partido ante la U se jugará sin público visitante. Esto responde a razones de seguridad y fue autorizado por las autoridades correspondientes.

El encuentro está programado para este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas, válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional. En ese escenario, sólo los abonados y seguidores árabes podrán estar presentes en las tribunas del Municipal.

𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐒𝐏𝐎𝐍𝐈𝐁𝐋𝐄𝐒



Ya se encuentran a la venta las entradas para el partido frente a Universidad de Chile, a disputarse este viernes a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.



Información importante:



•Niños hasta 10 años ingresan gratis… pic.twitter.com/x7OOhmhhsj — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) February 9, 2026

🎙️ El reclamo de los medios partidarios y el debate por la libertad de prensa

Si bien los clubes están facultados para definir sus criterios de acreditación, esta exclusión masiva es poco habitual en el fútbol chileno. La polémica está instalada y amenaza con escalar si no hay una solución intermedia. Sumado a que varios medios partidarios han tenido problemas precisamente por el desarrollo de situaciones tras los partidos.