No todo pasa por refuerzos ni salidas en Universidad de Chile. Mientras el equipo intenta acomodarse tras un inicio irregular en el Campeonato Nacional 2026, la dirigencia azul dio un paso importante fuera de la cancha para resolver un asunto que venía generando ruido interno.

El foco estaba claro para Francisco Meneghini. Asegurar la continuidad de una pieza joven, proyectable y clave para la planificación no solo respondía a una convicción futbolística, sino también a una necesidad reglamentaria. En las últimas horas, ese escenario comenzó a ordenarse.

❓ ¿Qué acuerdo cerró la U de Chile y por qué era urgente?

Universidad de Chile alcanzó un principio de acuerdo para renovar el contrato de Ignacio Vásquez por las próximas tres temporadas, destrabando una situación que preocupaba al cuerpo técnico.

“Ante el término de su vínculo en abril de 2026, el club aceleró en las tratativas y cerró el pacto con el seleccionado juvenil. Esto debiese ser oficializado a la brevedad por la escuadra universitaria”, señalaron desde Bolavip.

La negociación se destrabó luego de semanas de conversaciones y aparece como una señal directa de respaldo al proyecto que lidera Meneghini.

🧠 ¿Por qué Ignacio Vásquez es una pieza clave para Meneghini?

Más allá de su talento, Vásquez cumple un rol estratégico en la planificación del plantel. El delantero es el principal apuntado para cumplir con el reglamento Sub 21, una variable que condiciona alineaciones, rotaciones y lectura de partidos durante toda la temporada.

En este inicio de 2026 ya sumó minutos en el segundo tiempo ante Audax Italiano y también tuvo participación frente a Huachipato, señales claras de la confianza que le entrega el cuerpo técnico.

📉 ¿Cómo fue el 2025 de Ignacio Vásquez en la U de Chile?

El año pasado estuvo lejos de ser ideal. Bajo el mando de Gustavo Álvarez, el juvenil tuvo escasa continuidad: cuatro partidos oficiales, sin goles y con una asistencia, muy lejos del protagonismo que había alcanzado en 2024.

La renovación le abre la puerta a una revancha deportiva, en un contexto donde la U necesita alternativas jóvenes, energía desde el banco y respuestas ofensivas en partidos cerrados.

El impacto va más allá del nombre propio. Asegurar la continuidad de Vásquez entrega estabilidad interna, evita un frente de conflicto innecesario y permite al cuerpo técnico planificar sin improvisaciones forzadas.

Además, libera presión en un momento sensible: Universidad de Chile aún no despega en la Liga de Primera y cada decisión empieza a ser observada con lupa.

🗓️ ¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile?

El próximo desafío azul será este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas, cuando la U visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 3 del campeonato. Un partido donde el equipo necesita sumar y empezar a cambiar el tono del arranque de temporada.

🧠 En resumen

La U cerró un principio de acuerdo para renovar a Ignacio Vásquez.

El contrato sería por tres temporadas más.

Era una prioridad directa para Francisco Meneghini.

Vásquez es clave para cumplir el reglamento Sub 21.

Viene de un 2025 con poca continuidad y busca revancha.

La oficialización del acuerdo sería inminente.

📣 Sigue leyendo en AlAireLibre.cl para enterarte de cada decisión que marca el rumbo de Universidad de Chile, con análisis, contexto y cobertura continua del proyecto de Francisco Meneghini.