Charles Aránguiz fue protagonista de una revelación que cambia por completo la lectura del polémico gol anulado a la U de Chile ante Palestino en el minuto 94 del partido que terminó 0-0 por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026. El periodista Manuel de Tezanos destapó en su programa “Tarde pero al Balong” un crucial antecedente: según conversación directa con el árbitro del VAR, en los audios se escucha a Aránguiz pidiéndole al juez Diego Flores que revise un penal contra Matías Zaldivia, porque el capitán azul sabía desde el principio que su compañero había tocado el balón con la mano.

La jugada ocurrió cuando un centro inocente de Aránguiz al área se transformó en gol tras un grosero error del arquero tricolor Sebastián Pérez, quien calculó mal la trayectoria y dejó que la pelota se le colara al arco. Sin embargo, el VAR detectó que 30 segundos antes, Zaldivia había rozado el balón con la mano en una disputa con un defensa palestino. Lo revelador es que el “Príncipe” nunca festejó el tanto, manteniendo una seriedad que llamó la atención de todos en La Cisterna.

🎙️ ¿Qué dicen los audios del VAR? La revelación de Manuel de Tezanos sobre Aránguiz

El periodista reveló en YouTube que mantuvo una conversación directa con el árbitro del VAR del partido y recibió información exclusiva sobre los audios de la jugada polémica. “En los audios del VAR se escucha a Aránguiz, que por esto no festeja el gol, que le dice (al árbitro) que vaya a revisar penal contra Zaldivia, porque sabía que había mano”, declaró De Tezanos.

El comunicador agregó que el capitán le insistió al juez que revisara el presunto agarrón previo sobre el defensor azul, asumiendo que si se cobraba la mano, también debía considerarse la falta anterior. Esta revelación explica por qué el referente de la U se mantuvo imperturbable mientras sus compañeros celebraban efusivamente en el banco de suplentes.

⚽ Cronología del escándalo: ¿Qué ocurrió realmente en el gol anulado a la U?

Todo ocurrió en el minuto 93:38 cuando Matías Zaldivia disputó un balón aéreo con un defensa de Palestino y el esférico rozó su mano. La acción continuó y 30 segundos después, a los 94:08, Charles Aránguiz lanzó un centro al área que Sebastián Pérez calculó pésimamente, permitiendo el ingreso del balón directamente al arco tricolor.

El árbitro Diego Flores inicialmente validó el gol, pero recibió el llamado de Reinerio Alvarado y Diego Gamboa desde la cabina del VAR. Tras revisar la jugada en el monitor, Flores determinó anular el tanto por la mano previa de Zaldivia, decisión que dejó los treinta segundos transcurridos entre ambas acciones sin efecto, desatando la indignación de los hinchas laicos.

Entre la mano y el gol tuve tiempo pa bañarme, comer, pasear al perro, volver y aún Aránguiz no había tirado el centro pic.twitter.com/GNuWmFk8da — F3rn4n (@Fernan_Balboa) February 14, 2026

🤔 ¿Hubo error del VAR en el Palestino vs U de Chile?

Múltiples especialistas cuestionaron la anulación del gol argumentando que pasó demasiado tiempo entre la supuesta mano y el tanto. El periodista Rodrigo Vera fue categórico al señalar que “me parece que es un absurdo de VAR, en primer lugar porque es muy difícil determinar si la toca o no con la mano. Me parece que pasa demasiado tiempo entre la supuesta mano de Zaldivia y el gol”.Incluso el propio Manuel de Tezanos reconoció la complejidad de la jugada, tildándola de “extremadamente reglamentarista”. A su juicio, existe un ángulo donde parece que no hay contacto, mientras que en otra cámara se aprecia un posible agarrón sobre Zaldivia que habría forzado el movimiento. Sin embargo, la confesión de Aránguiz en los audios internos parece haber sellado el destino de una jugada que privó a los azules de su primer triunfo.