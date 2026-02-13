Universidad de Chile no pasó del empate sin goles ante Palestino en la tercera fecha del Campeonato Nacional, en un duelo donde tuvo el control territorial, pero no logró marcar diferencias en el área rival. Tras el encuentro, Lucas Assadi enfrentó los micrófonos y dejó una reflexión que apunta directamente a un déficit que preocupa.

El volante azul reconoció que el equipo dominó varios pasajes del partido, aunque admitió que la falta de efectividad terminó pesando en el resultado final. En un torneo largo, los detalles marcan diferencias, y en la U lo saben.

⚽ Lucas Assadi y el empate de la U ante Palestino en el Campeonato Nacional

Lucas Assadi aseguró que Universidad de Chile tuvo las ocasiones más claras ante Palestino, pero no logró concretarlas. El partido terminó 0-0 en la tercera fecha del Campeonato Nacional.

En declaraciones a TNT Sports, el mediocampista fue directo: “Un partido cerrado, tuvimos las ocasiones, estuvimos en su campo y nos faltó ser determinantes en el área”. La U empujó, presionó alto y generó aproximaciones, pero no encontró el gol.

El empate dejó sensaciones encontradas en el plantel azul, que buscaba sumar de a tres para mantenerse en la parte alta de la tabla.

🔍 La autocrítica por la falta de finiquito en Universidad de Chile

Assadi no esquivó el análisis. Reconoció que el equipo necesita mejorar en la definición para transformar el dominio en puntos. “Vamos a seguir trabajando porque queremos mejorar, buscamos el triunfo y no se dio”, agregó.

La U mostró intensidad y control territorial, pero volvió a evidenciar dificultades para cerrar los partidos. No es un problema nuevo, y el propio jugador lo dejó entrever en su mensaje.

En el Campeonato Nacional, la diferencia entre pelear arriba o quedar rezagado suele estar en esos detalles.

🔵 El presente del plantel tras la era Gustavo Álvarez

El volante también se refirió al proceso que vive el plantel tras el paso de Gustavo Álvarez y la llegada del nuevo cuerpo técnico encabezado por Paqui. “Estuvimos dos años con Gustavo Álvarez, ahora con Paqui estamos bien, a full trabajando, entrenamos maravilloso, pero no podemos cerrar los partidos”, comentó.

El mensaje refleja respaldo al nuevo proceso, aunque con una autocrítica clara: el equipo debe dar un paso más en eficacia si quiere consolidarse como candidato en el Campeonato Nacional.