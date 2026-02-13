Universidad de Chile enfrenta a Palestino con la necesidad urgente de ganar y empezar a enderezar su arranque en el Campeonato Nacional 2026. El empate ante Audax Italiano y la derrota frente a Huachipato dejaron al equipo con dudas ofensivas y con el foco puesto en su refuerzo estrella.

Y es que Juan Martín Lucero tendrá su primera titularidad con la camiseta azul tras cumplir su fecha de suspensión. Su estreno fue accidentado: ingresó desde la banca ante Audax y terminó expulsado a los 20 minutos por un golpe sobre Enzo Ferrario. “Abro el brazo para cubrir la pelota y sinceramente no lo agredo de forma voluntaria. El árbitro interpreta que lo agredí, que le pegué un codazo”, explicó tras ese partido. Superada la sanción, el “Gato” vuelve al once en medio de una presión que ya no es solo futbolística.

❓ ¿Cuántos goles le exigen a Juan Martín Lucero en la U de Chile para continuar?

Más de 15 goles en la temporada. Esa es la meta que le instalaron públicamente. “Si no hace más de 15 goles, para afuera. Como (Lucas) Di Yorio, él hizo 12 pepas y aun así no le bastó para seguir”, fue la advertencia lanzada por Mauricio Pinilla en el programa “Marca Personal” de radio La Metro.

La frase no solo fija una cifra concreta, sino que introduce una comparación directa. Di Yorio marcó 12 tantos y no logró continuidad. La vara para Lucero, entonces, queda más alta.

🎯 ¿Por qué hay tanta presión sobre Lucero en la U de Chile?

Porque llegó con cartel de goleador y con la misión de resolver el déficit histórico de la U en ataque. En las últimas temporadas, la falta de contundencia ha sido uno de los principales problemas del equipo, y el mercado apuntó directamente a corregir ese punto.

“Yo creo que pega es pega, él se identificó en Colo Colo por hacer una buena campaña, es un gran goleador. Tiene que demostrarlo en la ‘U’, en la ‘U’ tiene la misma presión que Colo Colo”, señaló Pinilla.

El antecedente pesa: en 2022, Lucero convirtió 24 goles y entregó seis asistencias en Colo Colo, en 39 partidos jugados. Esa eficacia alimenta la expectativa en el Centro Deportivo Azul y explica que la exigencia sea inmediata.

“La ‘U’ necesitaba un jugador de veinte goles por temporada, ¿qué es lo que hacen? Traen a Lucero. La ‘U’ necesita un delantero de veinte goles y ese es el ‘Gato’ Lucero, necesita eso para ser campeón”, añadió el exdelantero azul.

Cabe recordar que el Gato fue expulsado a los 20 minutos tras ingresar desde la banca. En los descuentos del partido, mientras disputaba el balón con Enzo Ferrario, golpeó el rostro del defensor y recibió tarjeta roja directa.

Cumplió su fecha de castigo ante Huachipato y ahora asoma como titular frente a Palestino, en un partido que puede marcar el verdadero inicio de su etapa como referente ofensivo azul.

🗓️ ¿A qué hora juega U de Chile vs Palestino?

Universidad de Chile enfrenta a Palestino este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. Será el primer partido como titular de Lucero en el torneo y la oportunidad inmediata para empezar a responder en la cancha a la exigencia instalada.

📰 En resumen

Juan Martín Lucero será titular ante Palestino tras cumplir suspensión.

Le fijaron una meta de más de 15 goles para continuar en la U.

También se instaló que la U necesita un delantero de 20 tantos para ser campeón.

Se comparó su situación con los 12 goles de Lucas Di Yorio.

Su debut fue con expulsión ante Audax Italiano.

El duelo ante Palestino aparece como su primera gran prueba.

📣 La presión ya está declarada y el “9” tendrá su primera gran oportunidad para responder. Sigue toda la cobertura del partido y el análisis del rendimiento azul en AlAireLibre.cl.