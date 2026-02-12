Palestino vs U de Chile se miden por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2026 en un duelo clave para ambos elencos, ya que necesitan sumar su primer triunfo en esta temporada.

La U llega con un ya cuestionado entrenador Francisco “Paqui” Meneghini, luego de un empate 0-0 contra Audax Italiano y una derrota de 2-1 frente a Huachipato en Talcahuano, duelos en los que se ha mostrado una considerable baja en el rendimiento del equipo, en relación al 2025.

Los Tetracolores también están con un nuevo técnico: Cristian “La Nona” Muñoz no ha podido dar con la tecla que mantenga el buen nivel de su equipo y, obviamente, si se mantienen los malos resultados corre riesgo su puesto, en su estreno en Primera División.

Este duelo, además de la importancia que tiene por sí mismo, servirá como gran apronte para el duelo que ambos elencos disputarán en la Fase 1 de la Copa Sudamericana, el 4 de marzo en el estadio Nacional.

📺 ¿Quién transmite Palestino vs U de Chile EN VIVO por el Campeonato Nacional 2026?

El partido entre Palestino y U de Chile será transmitido EN VIVO por televisión y streaming en Chile.

Señales confirmadas:

TNT Sports Premium (TV)

HBO Max (streaming)

👉 Para verlo online necesitas una suscripción activa a HBO Max o tener contratado TNT Sports Premium con tu cableoperador.

⏰ ¿A qué hora juegan Palestino vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

📆 Viernes 13 de febrero de 2026

⏰ 20:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio Municipal de La Cisterna

🏆 Fecha 3 – Campeonato Nacional 2026

🟨 Árbitros del partido de Palestino vs U de Chile

Árbitro: Diego Flores

Diego Flores 1er asistente: Joaquín Arrué

Joaquín Arrué 2do asistente: Felipe Jara

Felipe Jara Cuarto árbitro: Juan Sepúlveda

Juan Sepúlveda VAR: Reiniero Alvarado

Reiniero Alvarado AVAR: Diego Gamboa

🟢⚪ El XI de Palestino vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2026

Formación probable: Sebastián Pérez; Ian Garguez, José Bizama, Fernando Meza, Dilan Zúñiga; Julián Fernández, Bryan Carrasco, Sebastián Gallegos, Francisco Montes, Jonathan Benítez; y Ronnie Fernández. DT: Cristian “La Nona” Muñoz.

🔵 El XI de U de Chile vs Palestino por el Campeonato Nacional 2026

Formación probable: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Diego Vargas; Lucas Assadi; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas. DT: Francisco “Paqui” Meneghini.