Atlético Mineiro quedó entre la espada y la pared por una deuda con Palestino que ya escaló a nivel mundial. La FIFA le dio plazo hasta el martes 17 de febrero para pagar el dinero pendiente por el traspaso de Iván Román y si no cumple, arriesga Transfer Ban.

El conflicto se originó en 2025, cuando el defensor chileno de 19 años fue vendido desde La Cisterna a Belo Horizonte por un millón y medio de dólares. El acuerdo contemplaba tres cuotas y ninguna ha sido pagada hasta ahora.

Ante el incumplimiento, Palestino presentó una demanda ante la FIFA exigiendo el pago comprometido.

⚖️ Palestino activa a la FIFA por Iván Román

Según informó el periodista José Tomás Fernández, el organismo rector del fútbol mundial despachó un oficio exigiendo que Atlético Mineiro pague a Palestino por el fichaje de Iván Román antes del martes 17 de febrero.

El documento fija un escenario concreto: si el club brasileño no transfiere el dinero dentro del plazo, no podrá inscribir nuevos jugadores durante las próximas tres ventanas de transferencias. Eso implica competir sin posibilidad de sumar refuerzos, incluso ante lesiones.

🚨 Plazo final para Atlético Mineiro: FIFA despachó oficio y si el "Galo" no le paga a Palestino por el fichaje de Iván Román antes del martes 17 de febrero, arriesga un transfer ban por las próximas tres ventanas de transferencias. pic.twitter.com/mp0uUf2slE — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) February 13, 2026

💰 La deuda que puede bloquear el mercado

El monto total del traspaso fue de 1,5 millones de dólares, dividido en tres pagos. Para Palestino, ese ingreso formaba parte de su estructura financiera proyectada. La ausencia de esos recursos obligó a escalar el caso y ahora la pelota está en el área del equipo de Belo Horizonte,.

Atlético Mineiro tiene días para resolver el conflicto. Si no paga, no solo quedará expuesto internacionalmente: también verá cerrado su mercado de fichajes por más de un año.