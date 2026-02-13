Martín Lasarte estuvo en Santiago para la despedida de José Rojas y su nombre volvió a cruzarse con Universidad de Chile. El técnico uruguayo habló de su pasado en el club y dejó una frase que abre escenario que ilusiona.

“Una vez alguien me dijo que siempre es lindo volver adonde fuiste feliz”, señaló. No es una declaración menor. Su etapa en la U marcó un punto alto en su carrera y él mismo y los hinchas lo reconocen.

🔵 Martín Lasarte y la U: títulos y un salto a la Roja

Con el equipo azul ganó un Campeonato Nacional, una Copa Chile y una Supercopa. Fue un ciclo corto en el tiempo, pero con impacto directo en resultados.

“Acá me hicieron sentir como en mi casa, me adapté muy rápido porque éramos como una familia… Fue una linda etapa junto a la U y eso me permitió llegar incluso a dirigir la selección chilena”, comentó a AS Chile.

🇺🇾 Recuerdos, títulos y una puerta que no cerró

Durante su visita, también explicó lo que le genera regresar al país: “Es una sensación muy difícil de poder transmitir, es alegría, anécdotas, son derrotas, triunfos, vueltas olímpicas. Son tardes tristes, mucha o poca gente, aunque la U siempre trae mucho público. Estoy muy contento de participar de la despedida de José (Rojas)”.

Luego profundizó en lo que significó el camarín y el entorno: “Uno no se quiere apoderar de algo que es de mucha gente que tiene mucho más derecho que yo. A mi me hicieron sentir como en mi casa, me adapté muy rápido porque lo que me rodeaba, muchos amigos, funcionarios, éramos como una familia. Salimos campeones enseguida y después dimos varias vueltas más. Fue una etapa muy linda y lo que en definitiva me permitió después dirigir a la selección chilena”.

No habló de un regreso formal, pero con los resultados irregulares de Francisco Meneghini y el malestar de parte de la hinchada, el nombre de Lasarte empieza a sonar con más fuerza en la U.