Francisco Meneghini no lo pasa bien en la U de Chile. El entrenador que llegó en reemplazo de Gustavo Álvarez aún no conoce de triunfos en la banca azul y los cuestionamientos en su contra han ido en aumento.

En sus primeros dos partidos oficiales, el estratega suma un empate y una derrota, lo cual es el peor arranque de temporada del club desde el 2019. Paqui es consciente de ello y espera revertir la situación rápidamente. En ese contexto, salió al paso de las críticas y respondió a sus retractores.

😯 Meneghini salió al paso de las críticas en la U de Chile

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Palestino, Meneghini fue consultado por las críticas que ha recibido en los últimos días. “Lo tomo con naturalidad y no me espero otra cosa. Van dos partidos y sacamos un punto, claramente no espero que me elogien”, comenzó diciendo.

“Las críticas son adecuadas a los resultados del equipo, me parece lógico que las críticas sean hacia el entrenador. La base del plantel se ha mantenido y lo que ha cambiado es el entrenador, entonces me parece lógico y acorde a la magnitud de este equipo”, agregó.

Por último, tuvo palabras para afrontar la presión en el Romántico Viajero. “Cuando venía sabía que iba a ser así, estoy preparado y lo llevo sabiendo que es parte de mi trabajo”, concluyó.

🔛 EN VIVO: Conferencia de Francisco Meneghini en el Centro Deportivo Azul 📍



Sigue la transmisión en nuestro Canal de YouTube ▶️https://t.co/HjAO92SwW0 — Universidad de Chile (@udechile) February 12, 2026

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas cuando visite a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

Este duelo asoma como trascendental para los azules, puesto que están obligados a ganar para no seguir perdiendo terreno en la tabla de posiciones, donde actualmente marchan en decimotercer puesto con solo un punto.

Para ello, Meneghini prepara un gran cambio: ingresará al equipo titular Juan Martín Lucero, quien cumplió con su sanción tras ser expulsado en el debut ante Audax Italiano. El damnificado de esta modificación es Javier Altamirano, quien saldrá de la oncena estelar. El resto del equipo será el mismo que enfrentó a Huachipato en Talcahuano.

📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de la actualidad de la U de Chile.