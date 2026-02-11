La sesión del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP dejó varias resoluciones relevantes, pero en Universidad de Chile había una que generaba especial atención. Tras su expulsión ante Audax Italiano, Juan Martín Lucero habló con los medios en zona mixta, algo que las bases 2026 prohíben expresamente para jugadores expulsados.

El escenario abría una interrogante deportiva concreta: ¿arriesgaba una fecha adicional de suspensión? Con el duelo ante Palestino a la vista, la determinación no era menor para Francisco Meneghini, que necesita recuperar piezas en ofensiva tras la caída ante Huachipato.

❓ ¿Qué decidió el Tribunal de Disciplina sobre Juan Martín Lucero en la U de Chile?

El Tribunal determinó no aplicar suspensión deportiva al delantero, por lo que queda habilitado para el próximo partido.

En su resolución oficial señaló:

“El Tribunal tuvo por acreditado que el jugador Juan Martín Lucero infringió el inciso octavo del artículo 51 de las Bases de la competencia, al conceder una entrevista finalizado el partido, habiendo sido expulsado durante el mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal no aplicó sanción alguna al jugador por cuanto la infracción referida no tiene contemplada sanción alguna”.

💰 ¿Por qué multaron a la U de Chile por el caso Lucero?

Aunque el jugador no fue suspendido, el club sí recibió sanción económica.

El Tribunal explicó:

“En vista de esto se aplicó la sanción residual del articulo 75 de las Bases que establece que en relación a las infracciones que no tienen sanción específica, se debe imponer multa al club.

Por lo anterior, se sancionó al club Universidad de Chile con una multa de 10 Unidades de Fomento”.

La multa es de 10 UF, lo que cierra el episodio desde el punto de vista disciplinario, pero sin consecuencias deportivas para el atacante.

🗓️ ¿Puede jugar Lucero ante Palestino por el Campeonato Nacional?

Sí. Tras la resolución del Tribunal de Disciplina, Lucero quedó disponible para enfrentar a Palestino este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas en La Cisterna.

La noticia es un alivio para Meneghini, especialmente considerando que Octavio Rivero aún no está completamente recuperado y que la U necesita gol para revertir el irregular arranque de torneo.

🔍 ¿Por qué Lucero fue citado al Tribunal tras el partido con Audax?

Porque luego de ver la tarjeta roja directa en los minutos finales ante Audax Italiano, el delantero concedió declaraciones en zona mixta, algo que está prohibido para expulsados según las bases 2026. El jugador compareció de manera telemática y la defensa argumentó desconocimiento del reglamento. Finalmente, el Tribunal optó por no ampliar la sanción deportiva.

🧠 En resumen

El Tribunal de Disciplina resolvió el caso de Juan Martín Lucero.

Se acreditó infracción reglamentaria, pero no hubo suspensión.

Universidad de Chile fue multada con 10 UF.

Lucero queda habilitado para jugar ante Palestino.

La decisión representa un alivio para Meneghini en ataque.

