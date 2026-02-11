Universidad de Chile no atraviesa un buen momento en el Campeonato Nacional. Los azules han cosechado un punto de seis posibles en el arranque de temporada y los cuestionamientos contra Francisco Meneghini y los jugadores han ido en aumento.

En medio de esta compleja situación, un futbolista campeón con el club volvió a encender la ilusión de un posible regreso. Se trata de Felipe Mora, quien ya estuvo en carpeta para la presente temporada y que lanzó un guiño para retornar al Centro Deportivo Azul.

😯 El guiño de Felipe Mora que ilusiona a la U de Chile para el centenario

Portland Timbers, club donde se desempeña actualmente Felipe Mora, lanzó recientemente una indumentaria especial celebrando los cien años del Providence Park, estadio donde hacen de local.

En ese contexto, el delantero compartió en su cuenta de Instagram imágenes luciendo la camiseta junto al texto: “100 años de historia, vamos por más”.

En la publicación, un usuario de la red social comentó: “Tenías que estar para los 100 años de la U, Pipe”. Pero lo que sorprendió a todos fue la respuesta del goleador, quien contestó con dos emojis cruzando los dedos, símbolo de buena suerte que anima a conseguir algo que se desea.

Su comentario no pasó desapercibido y rápidamente otros usuarios comenzaron a pedir su regreso para el 2027, año en que la U de Chile conmemorará su centenario.

🔵 Mora estuvo cerca de volver a la U de Chile

La gerencia deportiva de Azul Azul lleva un tiempo siguiendo a Felipe Mora e incluso estuvo en carpeta para reforzar el ataque del equipo para la temporada que ya está en curso.

Sin embargo, pese al interés de los universitarios y del propio jugador, la operación no se pudo llevar a cabo. ¿La razón? Su contrato con Portland Timbers. Si bien su vínculo finalizaba a fines del 2025, el elenco de la MLS ejecutó una cláusula de renovación automática, la cual lo mantendrá ligado a la institución hasta fines de año.

Considerando esta situación y el deseo del ariete de retornar al Romántico Viajero, no es descabellado que la directiva vuelva a insistir en su fichaje para la próxima temporada y así tenerlo en sus filas para su centenario.

