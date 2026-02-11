En Macul no hay pausa. Después del triunfo ante Everton, el foco de Colo Colo se divide entre la planificación futbolística inmediata y las decisiones estratégicas que pueden marcar el semestre. Fernando Ortiz ya mueve la pizarra pensando en el próximo desafío ante Unión La Calera, mientras en las oficinas de Blanco y Negro el mercado sigue abierto y con nombres propios sobre la mesa.

El club vive un miércoles de señales claras: una formación con sorpresas que anticipa ajustes importantes, el Monumental con aforo confirmado para el fin de semana, Víctor Dávila como opción real y un caso que parece entrar en su recta final: Cristián Zavala está cada vez más cerca de salir.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo HOY miércoles 11 de febrero



