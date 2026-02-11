El descenso es deportivo, pero también simbólico. Yonathan Andía, ex seleccionado chileno y lateral con pasado en Universidad de Chile, continuará su carrera en la Tercera División B durante 2026. A los 33 años, el Cachorro deja atrás la Primera División y aterriza en Deportes Iberia.

El club de Los Ángeles oficializó el fichaje a través de sus redes sociales, confirmando un movimiento que cambia por completo el escenario del defensor. De estadios llenos y Eliminatorias, al fútbol amateur.

⚽ Yonathan Andía y su salto a la Tercera B

La historia reciente de Andía no anticipaba este desenlace. En 2020 fue una de las figuras de Unión La Calera, rendimiento que lo llevó a la selección chilena. Debutó ante Perú en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, entrando en la órbita de La Roja en plena competencia oficial.

Un año después firmó en el Romántico Viajero. Permaneció tres temporadas en el CDA, aunque con el tiempo perdió protagonismo. A fines de 2023 selló su salida del club.

Desde entonces su carrera transitó por distintos equipos: Deportes Iquique (2024), Deportes Copiapó (2024) y Deportes Limache (2025). Con los Tomateros fue subcampeón de la Copa Chile el año pasado, manteniéndose en el circuito profesional.

📉 De la Primera División al fútbol amateur

El paso a Tercera División B marca un quiebre real. Andía competirá en un torneo fuera de la estructura profesional del fútbol chileno y para Deportes Iberia, el fichaje representa un golpe de experiencia en una categoría donde no abundan jugadores con pasado en selección adulta.

La decisión instala preguntas sobre su proyección y cómo funcionará su apuesta en el fútbol amateur. Con 33 años, aún está en edad de competir, pero la vitrina ya no será la misma.