La U de Chile quiere dejar atrás de una vez por todas su mal arranque en el Campeonato Nacional 2026. Los azules no han logrado ganar de la mano de Francisco Meneghini, quien sigue buscando fórmulas para encontrarse con los triunfos.

Por ello, ‘Paqui’ prepara un cambio importante pensando en el próximo compromiso del Romántico Viajero, el cual está previsto para este viernes frente a Palestino en el Municipal de La Cisterna.

😮 Figura de U de Chile es la gran damnificada con el cambio de Paqui

Una de las cosas que se le ha criticado a Meneghini es la confusión que hay en la interna producto de algunas de sus decisiones. Sin embargo, para el duelo ante los árabes el entrenador argentino mantendrá el esquema del último partido.

Eso sí, con un gran cambio. Juan Martín Lucero, quien reaparecerá tras cumplir con la sanción por su expulsión en el debut, irá desde la partida. ¿El damnificado? Javier Altamirano, quien arrancará desde la banca de suplentes.

A diferencia de la temporada pasada, el talentoso mediocampista no ha podido destacar en la U de Chile y su rendimiento no ha sido el esperado, por lo que Paqui optaría por sacarlo de la oncena titular.

⚽ La formación de la U de Chile para enfrentar a Palestino

La salida de Javier Altamirano por Juan Martín Lucero será la única modificación de la U de Chile para visitar a Palestino, puesto que el resto del equipo será el mismo que saltó a la cancha en el CAP ante Huachipato.

Así las cosas, el ex Estudiantes de La Plata deberá remar desde atrás para volver a ganarse un puesto en la oncena de Meneghini, ya que Lucas Assadi seguirá siendo de la partida, al menos ante los árabes.

De esta forma, se espera que para el compromiso ante los de La Cisterna la U alinee con Gabriel Castellón en la portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Diego Vegas y Lucas Assadi en el mediocampo; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en la delantera.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile se medirá a Palestino por la tercera fecha del Campeonato Nacional este viernes 13 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

