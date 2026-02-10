La U de Chile no ha tenido el inicio que esperaba en el Campeonato Nacional. Los aún no conocen de triunfos en la era de Francisco Meneghini y por el momento solo suman un empate y una derrota en sus primeros dos partidos oficiales, el cual es el peor arranque del equipo desde el 2019, situación que ha encendido las alarmas en el Centro Deportivo Azul.

En el Romántico Viajero son conscientes que necesitan sumar de a tres rápidamente y por ello están enfocados en conseguir el triunfo ante Palestino este viernes. En la previa del partido, Gabriel Castellón analizó este dubitativo inicio de temporada y aclaró en qué están fallando. Además, comparó el proceso de ‘Paqui’ con el de Gustavo Álvarez.

🔵 Gabriel Castellón analiza el arranque de la U de Chile en el torneo

En la conferencia de prensa de este martes, el portero fue consultado por el inicio de año de la U, a lo cual respondió que “la presión siempre está porque estamos representando al club más grande de Chile. La verdad que más que presión es la necesidad de empezar a sumar de a tres. Los objetivos nosotros los tenemos claros y no podemos dejar de pasar más puntos”.

“No sé si son fantasmas, pero no es el inicio que todos esperábamos por la regularidad que habíamos agarrado el año pasado. Queríamos empezar ganando. El primer partido con Audax tuvimos que cambiar muchas cosas, el otro día (con Huachipato) cometimos errores puntuales y eso nos llevó a que perdiéramos el partido. Es difícil comparar porque tenemos un nuevo cuerpo técnico, hay compañeros nuevos, entonces hay que volver a enlazar y que todo el equipo vuelva a funcionar nuevamente”, agregó.

😯 La idea de juego de Paqui y la comparación con Álvarez

Por otro lado, el guardameta fue consultado por qué le ha costado tanto al plantel adaptarse a la idea de juego de Meneghini. “Cuando uno empieza un nuevo proceso hay que empezar a toma la idea al técnico, porque siempre llegan con ideas distintas. Cada entrenador tiene su planteamiento. Obviamente él plantea sus cosas, pero nosotros tenemos que tomar las decisiones y acatarlas más rápido“, señaló.

Respecto a la diferencia de Meneghini con Gustavo Álvarez, Castellón explicó que “la metodología. Tal vez la diferencia es que con el profe Gustavo era algo más táctico y ahora tenemos más intensidad. Lo hablamos internamente y poder captar más rápido la idea, porque se nos está acabando un poco el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”.

“Debe ser una idea o metodología distinta. Ahora somos un equipo más de intensidad y antes éramos más tácticos. El profe entrega sus ideas, pero pasa por la responsabilidad de nosotros adentro de la cancha. Nosotros a veces tomamos decisiones erróneas y eso lleva a que el funcionamiento del equipo se mueva”.

