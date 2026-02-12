El pasado viernes 30 de enero la U de Chile se estreno en el Campeonato Nacional 2026 con un empate sin goles frente a Audax Italiano. Sin embargo, todas las miradas se las llevaron los incidentes protagonizados por un grupo de barristas azules, quienes se manifestaron por el alza de los precios de las entradas.

Los hechos de violencia que incluso terminaron con algunas butacas incendiadas en la Galería Sur, provocaron que el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionara al club para sus próximos partidos de local.

Esto provocó la reacción de Azul Azul, que anunció una medida para compensar a sus hinchas, específicamente a sus abonados, quienes se vieron afectados por esta situación.

🚨 El castigo de la ANFP a la U de Chile por los incidentes

A raíz de los graves incidentes que tuvieron lugar en el Estadio Nacional hace algunas semanas, el Tribunal decidió cerrar la Galería Sur para el compromiso ante Deportes Limache.

Además, para los siguientes duelos de la U de Chile como local (ante la U de Concepción y Deportes La Serena), solo podrán ingresar a ese sector mujeres, niños y hombres de la tercera edad.

🔵 La solución de la U de Chile para sus abonados tras el castigo

Esta situación generó un problema a los azules, puesto que tienen un gran número de abonados a Galería Sur, los cuales se vieron directamente afectados por la sanción del Tribunal.

Por ello, según reveló Rincón del Bulla, Azul Azul decidió que los abonados del sector sancionado serán trasladados al otro extremo del recinto de Ñuñoa, es decir, a la Galería Norte.

Con esta medida, los abonados de ambas galerías se ubicarán en el sector norte del Estadio Nacional, solución que le permitirá a la U de Chile cumplir con el castigo de la ANFP.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

U de Chile volverá a saltar a la cancha este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas frente a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026, donde buscará su primer triunfo en la era de Francisco Meneghini.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con las novedades de la U de Chile.