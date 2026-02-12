Noticias de Colo Colo HOY jueves 12 de febrero: Pastrán enciende a los hinchas, remodelación toma forma y Méndez presiona por La Calera
Carla Bernucci
Colo Colo cerró la Noche Alba Solidaria con señales dentro y fuera de la cancha: el debut de Lautaro Pastrán agitó las redes, Javier Méndez pidió camiseta para enfrentar a Unión La Calera y desde el club entregaron novedades clave sobre la remodelación del Estadio Monumental.
Colo Colo vivió una jornada intensa tras la Noche Alba Solidaria. El empate sin goles ante Unión Española dejó más análisis que festejos, pero también abrió focos interesantes: un debut que generó ilusión, un refuerzo que quiere meterse en el once y señales institucionales que miran al futuro del Monumental.
Mientras Fernando Ortiz comienza a perfilar el equipo que enfrentará a Unión La Caleraeste domingo, el ambiente en Macul se mueve entre lo deportivo, lo dirigencial y la presión natural de un inicio de temporada que exige respuestas inmediatas.
🔴 Noticias de Colo Colo HOY jueves 12 de febrero
📣 Sigue el Colo Colo HOY en AlAireLibre.cl con todas las novedades del Cacique, la previa ante Unión La Calera y los movimientos del mercado minuto a minuto.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).