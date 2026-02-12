Colo Colo vivió una jornada intensa tras la Noche Alba Solidaria. El empate sin goles ante Unión Española dejó más análisis que festejos, pero también abrió focos interesantes: un debut que generó ilusión, un refuerzo que quiere meterse en el once y señales institucionales que miran al futuro del Monumental.

Mientras Fernando Ortiz comienza a perfilar el equipo que enfrentará a Unión La Calera este domingo, el ambiente en Macul se mueve entre lo deportivo, lo dirigencial y la presión natural de un inicio de temporada que exige respuestas inmediatas.

🔴 Noticias de Colo Colo HOY jueves 12 de febrero

📣 Sigue el Colo Colo HOY en AlAireLibre.cl con todas las novedades del Cacique, la previa ante Unión La Calera y los movimientos del mercado minuto a minuto.