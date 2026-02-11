Lautaro Pastrán debutó en Colo Colo en el duelo amistoso ante Unión Española en el estadio Monumental en la Noche Alba Solidaria, que terminó con un empate 0-0 en los 50 minutos que se jugaron (25 por lado).

Pastrán mostró cosas interesantes, aunque sobre el final del partido se llevó un recuerdo para la casa, con un feo corte que sufrió en su cabeza.

✅ Buen inicio de Lautaro Pastrán en el Colo Colo vs Unión Española

En el primer tiempo, Lautaro Pastrán jugó un buen partido en Colo Colo. Se mostró incisivo y con personalidad, arreglándoselas para sacar dos remates peligrosos, uno de ellos pasando muy cerca del arco de Unión Española y el otro encontrando las manos del portero Martín Rodríguez.

En el segundo tiempo bajó un poco su nivel, pero demostró que puede pelear un puesto en la zona de generación de juego, que es donde lo alineó este miércoles el entrenador Fernando Ortiz.

🤕 Lautaro Pastrán se fue herido de su primer partido en Colo Colo

Como no todo podía ser perfecto, en el final del compromiso Lautaro Pastrán sufrió una patada en su rostro por parte de Agustín Núñez.

Núñez, obviamente, se fue expulsado y Pastrán sufrió un corte que lo tuvo largo rato en el piso, con el cuerpo médico de Colo Colo haciéndole curaciones a su nuevo jugador.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Unión Española?

Colo Colo vuelve a la cancha este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas contra Unión La Calera en el estadio Monumental por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2026.

Unión Española, por su parte, entra a la cancha nuevamente el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas ante San Luis en el estadio Santa Laura, en su estreno en la Primera B.