Universidad de Chile todavía no gana en el Campeonato Nacional 2026 y el partido ante Palestino empieza a marcar una urgencia en el arranque de esta temporada. En ese contexto, cada jugador recuperado es de mucho valor para enfrentar los desafíos.

Es por eso que Francisco Meneghini celebra una muy buena noticia: recupera a un delantero que había quedado fuera por problemas físicos y que ya está nuevamente disponible para integrar la citación para el duelo con los árabes.

⚽ Octavio Rivero vuelve en la U tras su lesión

Se trata de Octavio Rivero, quien será citado para el duelo de este viernes en La Cisterna. El uruguayo dejó atrás las molestias en su rodilla izquierda que lo marginaron frente a Huachipato.

Según informó Emisora Bullanguera, el atacante retomó los entrenamientos normales durante la semana y está en condiciones físicas para ser considerado ante Palestino, luego del golpe sufrido en el amistoso ante Universitario en Perú, en la misma rodilla donde fue intervenido anteriormente.

🔵 Una recuperación que amplía las opciones en ataque

La recuperación del delantero charrúa le devuelve a la U una alternativa ofensiva en un partido donde el equipo necesitará sumar sí o sí. Además, también podrá contar con Juan Martín Lucero, por lo que Paqui Meneghini tendrá de donde elegir.

La U y Palestino jugarán este viernes a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, con arbitraje de Diego Flores.