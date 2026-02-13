En Universidad de Chile el margen de paciencia nunca es amplio, y menos cuando el arranque de temporada deja más dudas que certezas. El equipo se prepara para enfrentar a Palestino por el Campeonato Nacional 2026, pero el foco ya no está solo en la formación o en la estrategia. La discusión se trasladó a la banca.

Justo en ese contexto, Jorge Sampaoli quedó libre tras ser despedido de Atlético Mineiro. Y su nombre no tardó en aparecer en la conversación azul. No fue un rumor en redes ni una especulación aislada: un periodista lo postuló abiertamente como opción si el proceso de Francisco Meneghini no da resultados.

❓ ¿Jorge Sampaoli puede volver a la U de Chile tras salir de Mineiro?

Hoy no hay conversaciones oficiales, pero su nombre fue instalado públicamente como alternativa. Tras confirmarse su salida del Atlético Mineiro, Romai Ugarte abordó el momento de la U y planteó que, si el actual proceso fracasa, la dirigencia debería mirar hacia el pasado más exitoso del club.

“Si Paqui no da la talla hay que aprovechar a Jorge Sampaoli. Ya está de vuelta, porque el único lugar donde realmente le ha ido bien es acá en Chile, en la Selección y la U”, señaló en conversación con Bolavip Chile.

Cabe recordar que el nacido en Casilda fue despedido tras un mal arranque de temporada 2026 y un ambiente interno desgastado. El club brasileño informó la rescisión de contrato luego del empate ante Remo y una reunión en la Cidade do Galo.

En diez partidos disputados este año, el Mineiro solo ganó dos. En el Brasileirao marchaba en el decimocuarto puesto con apenas dos puntos en tres fechas. A los resultados se sumaron tensiones por fichajes y críticas públicas hacia jugadores que terminaron por erosionar la relación con el plantel.

Su segundo paso por el “Galo” duró poco más de cinco meses. Antes, también había salido anticipadamente de Sevilla, Flamengo y Stade Rennes, lo que explica que su nombre vuelva a instalarse cada vez que queda disponible en el mercado.

🏆 ¿Qué títulos ganó Jorge Sampaoli con la U de Chile?

Ganó la Copa Sudamericana 2011 y fue tricampeón del fútbol chileno. Ese ciclo no solo dejó trofeos, sino una identidad de juego que todavía marca comparaciones.

La campaña internacional fue histórica: la U se quedó con la Sudamericana de manera invicta y con un equipo que se convirtió en referencia continental. A nivel local, el club levantó tres campeonatos consecutivos bajo su conducción. Ese antecedente explica por qué, ante cualquier duda en la banca, su nombre reaparece con fuerza entre hinchas y opinólogos.

Asimismo, un sector importante de hinchas manifestó abiertamente su deseo de verlo regresar. En redes sociales se multiplicaron los mensajes tras confirmarse su despido en Brasil.

“El DT del centenario” y “Denle solo un año de contrato y se viene ya, el pelaito te saca campeón 5 fechas antes del término del torneo” fueron algunos de los comentarios que circularon en X. También hubo críticas hacia la dirigencia y cuestionamientos a la continuidad de Meneghini.

🔄 ¿Está en riesgo la continuidad de Paqui Meneghini en la U de Chile?

No hay anuncio oficial que indique un cambio inmediato, pero el partido ante Palestino toma un peso específico. Un nuevo tropiezo podría intensificar la presión externa y abrir conversaciones internas.

Por ahora, el nombre de Sampaoli se mueve en el plano del debate mediático. Sin embargo, en la U el pasado pesa, y cuando el recuerdo de 2011 aparece en medio de un inicio irregular, la comparación se vuelve inevitable.

📰 En resumen

Jorge Sampaoli fue despedido de Atlético Mineiro tras un mal inicio 2026.

Romai Ugarte lo postuló como reemplazo si Meneghini no logra consolidarse.

La frase sobre “el único lugar donde realmente le ha ido bien” encendió el debate.

El recuerdo de la Sudamericana 2011 vuelve a instalar comparaciones.

No hay conversaciones oficiales, pero el tema ya tensiona el ambiente azul.

📣 La U se juega puntos en la cancha, pero la discusión ya se instaló fuera de ella. Sigue toda la cobertura, análisis y escenarios en AlAireLibre.cl.