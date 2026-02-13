Universidad de Chile llega a La Cisterna con urgencia. El empate en el debut y la derrota 2-1 ante Huachipato dejaron al equipo con apenas un punto en dos fechas y ubicado en la parte baja de la tabla del Campeonato Nacional 2026. Más allá de los resultados, lo que inquieta es el funcionamiento: falta de profundidad, desconexión entre líneas y fragilidad defensiva en momentos clave.

Francisco “Paqui” Meneghini lo entendió rápido. El margen de paciencia es corto y el equipo necesita una reacción inmediata. Por eso, en la previa del duelo ante Palestino, el técnico prepara un cambio estructural: nueva línea defensiva, doble nueve y un mediocampo reordenado. No es un simple ajuste. Es un experimento con presión encima y la obligación de conseguir el primer triunfo oficial del año.

⚽ ¿Cuál es la formación de la U de Chile vs Palestino hoy por el Campeonato Nacional 2026?

Según lo trabajado en el último entrenamiento, la probable formación azul para visitar a Palestino sería:

Gabriel Castellón;

Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia;

Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Diego Vargas;

Lucas Assadi;

Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

La principal novedad es la línea de tres centrales y la apuesta por dos delanteros definidos desde el arranque. El dibujo apunta a mayor peso ofensivo y mejor ocupación del área rival.

🔄 ¿Por qué Paqui Meneghini cambia el esquema ante Palestino?

La decisión tiene explicación directa en el rendimiento reciente.

Ante Audax, la U generó poco y perdió control en tramos largos del partido. Frente a Huachipato, el equipo sufrió en transición y mostró dificultades para sostener la presión alta. El cuerpo técnico detectó problemas en:

Coberturas defensivas en banda

Falta de conexión entre volante central y ataque

Escasa presencia en el área rival

El nuevo esquema busca corregir eso. Tres centrales para salida más limpia, carrileros con recorrido completo y Assadi con libertad creativa detrás de Lucero y Vargas. Es una apuesta ofensiva, pero también un intento por equilibrar el retroceso.

🚨 ¿Qué se juega la U de Chile vs Palestino en La Cisterna?

Este partido es mucho más que una tercera fecha. Con apenas un punto en dos jornadas, la U llega obligada a ganar para no quedar tempranamente colgada en la tabla y, sobre todo, para cortar la sensación de incertidumbre que se instaló en el arranque. Un nuevo traspié no solo pegaría en lo numérico: también empujaría la presión sobre el cuerpo técnico y el plantel, porque el equipo necesita una señal clara de reacción. La consigna es recuperar confianza, encontrar una identidad táctica reconocible, ser más concreto arriba y dejar de regalar errores defensivos que cuestan caro. Un triunfo puede cambiar el clima en una noche; otra caída, en cambio, abre un escenario incómodo justo cuando la temporada recién está tomando vuelo.

📺 ¿Dónde ver Palestino vs U de Chile EN VIVO hoy?

📆 Viernes 13 de febrero de 2026

⏰ 20:30 horas

🏟️ Estadio Municipal de La Cisterna

Transmisión en vivo por:

TNT Sports (TV)

HBO Max (plan con TNT Sports)

👉 Minuto a minuto, estadísticas y formaciones confirmadas en AlAireLibre.cl.

🧾 En resumen

La U suma solo un punto en dos fechas.

Meneghini cambia el sistema y apuesta por línea de tres.

Lucero y Vargas serían titulares juntos.

El equipo necesita su primer triunfo en 2026.

El margen de error empieza a reducirse.

📣 ¿Es el movimiento táctico que necesitaba la U? Sigue la formación confirmada, el minuto a minuto y el análisis completo post partido en AlAireLibre.cl.