Colo Colo entra en la recta final del mercado con más preguntas que certezas. A una semana del cierre del libro de pases, en Macul no solo trabajan en la llegada del último refuerzo, sino también en posibles movimientos de salida que podrían ajustar el plantel antes del 19 de febrero. Mientras el directorio mantiene hermetismo sobre el nombre que buscan para el extremo derecho, surgen alternativas inesperadas y el escenario sigue abierto.

En paralelo, Fernando Ortiz prepara el duelo ante Unión La Calera con una decisión táctica que puede marcar el rumbo inmediato del equipo. El esquema ofensivo, la situación de jugadores que perdieron terreno y las conversaciones internas configuran un viernes donde lo deportivo y el mercado vuelven a cruzarse. El margen es corto, el calendario aprieta y cada movimiento empieza a pesar.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo HOY viernes 13 de febrero

📣 Sigue en AlAireLibre.cl el Noticias de Colo Colo HOY minuto a minuto, el cierre del mercado 2026 y todas las decisiones de Fernando Ortiz antes del duelo clave ante Unión La Calera. Lo que se mueva en Macul, lo tienes acá primero.