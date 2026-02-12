Colo Colo sigue buscando jugadores en este mercado de fichajes, principalmente delanteros: En ese contexto, los Albos buscan quitarle un refuerzo a U Católica, lo que dará emoción a los últimos días antes del cierre del libro de pases.

Se trata de un jugador que está sin club y entrena en el Sifup, por lo que el que mejor negocie directamente con el futbolista se quedará con sus servicios.

🧐 El refuerzo que Colo Colo busca arrebatarle a U Católica

El jugador es Sergi Santos. El futbolista brasileño parecía estar muy cerca de U Católica en las primeras horas de este jueves, pero Colo Colo se metió entremedio, tomando en cuenta la necesidad que tiene de un atacante.

Según dio a conocer el periodista Cristian Alvarado en Radio ADN, Santos “aparece en el horizonte” de los Albos y está en la carpeta de Daniel Morón, quien tiene una semana para cerrar una última incorporación en Macul.

La UC también está interesada en el jugador, aunque analiza su condición física antes de cerrar su fichaje. La demora puede costarle caro al elenco precordillerano.

📊 Los números de Sergio Santos en la MLS

Sergio Santos hizo sus inicios en Audax Italiano tras llegar muy joven desde Brasil. El futbolista estuvo entre 2014 y 2018, antes de salir de forma confusa a la MLS a defender a Philadelphia Union.

En Norteamérica también vistió las camisetas de FC Cincinnati y Houston Dynamo, completando 195 partidos, en los que anotó 34 goles y dio 11 asistencias, en ocho años.

