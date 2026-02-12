Un equipo de la Primera B confirmó la llegada de un jugador que supo celebrar títulos con Colo Colo y que dejó su huella en el club albo durante una etapa exigente. El movimiento vuelve a poner su nombre en el centro de la conversación futbolera.

Se trata de Ignacio Jara, oficializado como refuerzo de Unión San Felipe. El zurdo de 29 años conquistó la Copa Chile con el Cacique, integró el plantel campeón del torneo 2024 y fue parte del grupo que evitó el descenso en 2020. Tras su paso por Deportes Antofagasta, llega al Valle del Aconcagua para aportar experiencia en el competitivo torneo de Ascenso.

¿En qué club jugará Ignacio Jara en la Primera B 2026?

Ignacio Jara jugará en Unión San Felipe durante la temporada 2026 de la Primera B. El club del Valle del Aconcagua oficializó su incorporación a través de sus redes sociales con el mensaje: “¡Ignacio Jara es Albirrojo! Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa”, sellando así el arribo del jugador formado en Cobreloa.

Jara intentará reencontrarse con su mejor versión, esa que lo llevó a ser disputado por los grandes hace unos años. El zurdo asume el desafío de liderar el mediocampo albirrojo en una temporada que promete ser exigente.

🏆 ¿Por qué Ignacio Jara es tan recordado por los hinchas de Colo Colo?

Aunque su paso por el Estadio Monumental tuvo altibajos, el hincha de Colo Colo recuerda su gran aporte. Ignacio Jara integró el plantel que conquistó la Copa Chile y también fue parte del equipo que obtuvo el Campeonato Nacional 2024, ya que estuvo durante los primeros meses de esa temporada antes de dejar el club rumbo a Coquimbo Unido.

En la campaña 2020, cuando el descenso amenazaba al Cacique, participó en partidos determinantes y marcó un golazo de fuera del área ante Unión La Calera, en una etapa marcada por la presión deportiva. Esa experiencia en momentos límite es uno de los antecedentes que hoy acompañan su llegada a la Primera B.

🔄 ¿En qué clubes ha jugado Ignacio Jara?

Con su arribo a Deportes San Felipe, Ignacio Jara suma una nueva camiseta a su carrera profesional. El volante ha defendido a:

Cobreloa

Goiás (Brasil)

Colo Colo

Unión Española

Coquimbo Unido

Deportes Antofagasta

Deportes San Felipe

Trayectoria que combina experiencia en Primera División, torneos internacionales y el Ascenso chileno.



