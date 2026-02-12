Colo Colo no bajó la persiana del mercado. Aunque el Campeonato Nacional 2026 ya comenzó y el equipo se enfoca en el duelo ante Unión La Calera, en el Estadio Monumental se mueve otra pieza.

No es Zavala. El jugador que podría volver a salir es Lucas Soto, volante de 22 años que regresó tras su préstamo en Everton, pero que no logró entrar en la planificación de Fernando Ortiz para esta temporada. La opción hoy es concreta: volver a Viña del Mar.

⚽ ¿Lucas Soto vuelve a Everton en este mercado 2026?

La alternativa está activa y fue reactivada en las últimas horas. El periodista Diego Peralta informó en redes sociales:

“Fuentes de ambos clubes confirman que aún no hay acuerdo, pero que es una opción concreta que se está barajando (…) Por ahora es solo un nombre que interesa y por el cual han preguntado, pero tal como expliqué anteriormente, no hay absolutamente nada cerrado ni tampoco avanzado”.

En 2025, Soto disputó 23 partidos con Everton entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Sudamericana. En el torneo local acumuló 1.384 minutos, ocho tarjetas amarillas, una doble amonestación y una roja directa. Fue titular recurrente y encontró la continuidad que en Macul nunca logró consolidar.

🔎 ¿Por qué Fernando Ortiz no considera a Lucas Soto en Colo Colo?

La decisión es estrictamente futbolística. Aunque en algún momento se mencionó su nombre como alternativa tras la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central, el cuerpo técnico no lo proyectó como parte central del mediocampo 2026.

Ortiz ya definió perfiles y prioridades. Y Soto no aparece dentro de la rotación principal. En un plantel que compite en Campeonato Nacional y torneos paralelos, la lógica es clara: quien no tiene minutos asegurados, busca continuidad fuera.

El contexto también explica el movimiento.

Everton comenzó el Campeonato Nacional 2026 con dos derrotas consecutivas y sin goles convertidos. El equipo de Javier Torrente necesita ajustes inmediatos y el regreso de un jugador que ya conoce el sistema puede ser una solución rápida. Además, la relación entre ambos clubes es fluida tras recientes operaciones, lo que facilita cualquier negociación.

Cabe mencionar que mientras se analiza el préstamo, Colo Colo se prepara para enfrentar a Unión La Calera este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 3 del Campeonato Nacional 2026.

El mercado sigue abierto. Y en Macul todavía puede haber movimientos.

🧾 En resumen

No es Zavala: Lucas Soto podría volver a salir de Colo Colo.

Everton reactivó la opción de un nuevo préstamo.

Fernando Ortiz no lo considera dentro de su planificación principal.

No hay acuerdo cerrado, pero las conversaciones existen.

El Cacique sigue moviendo piezas pese al inicio del torneo.

📣 Sigue todos los movimientos del mercado de Colo Colo y el Campeonato Nacional 2026 en AlAireLibre.cl, con información confirmada y análisis directo.