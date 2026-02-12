Colo Colo estuvo a detalles de cerrar a un delantero que venía con buenos números, pero la operación se frenó cuando faltó el acuerdo clave entre clubes. El jugador incluso alcanzó a conversar con Fernando Ortiz, esperó una definición y dejó pasar otras ofertas, aunque el trato nunca terminó de concretarse.

El propio atacante lo reconoció públicamente y fijó una fecha límite: el 5 de enero. Hasta ese día hubo contactos, pero la negociación no prosperó y el mercado siguió su curso en Argentina, donde no le dieron margen para dilatar la decisión.

⚽ “Estuve cerca de llegar a Colo Colo”: la confesión del delantero

El protagonista es Junior Marabel, exdelantero de Palestino y actual jugador de Sarmiento de Junín, quien destapó la historia en el programa Grítalo América de Radio ADN. “Me tocó la oportunidad de poder charlar varias veces con el profe Tano. La verdad es que tuve la oportunidad de casi llegar a Colo Colo, pero como siempre he dicho, acá el fútbol argentino no te espera”, explicó el paraguayo de 27 años.

Marabel venía de marcar 22 goles con Palestino entre 2024 y 2025, rendimiento que lo puso como alternativa real para reforzar el ataque albo. Su intención, según contó, era llegar a Macul, pero las conversaciones con el club dueño de su pase no avanzaron al ritmo que exigía el mercado.

“Tuve la intención de llegar, pero nunca se pusieron de acuerdo con la gente de Unión (de Santa Fe). Con Colo Colo estuvimos hablando como hasta el 5 de enero”, sentenció.

⏳ El acuerdo que no llegó y la decisión final

Mientras esperaba una señal definitiva desde Chile, en Argentina las propuestas exigían respuesta inmediata y así lo explicó: “Yo tuve la oportunidad de venir a Sarmiento y a varios clubes más en Argentina, y no te esperan”.

El delantero ya había vivido una situación similar y no quiso repetir la incertidumbre y aseguró que “el año pasado me tocó esperar hasta enero y no tenía casi nada asegurado. Al fin y al cabo uno a veces agarra lo que te sobra y no lo que uno pretende“.

Incluso admitió que, estando a punto de firmar, recibió llamados de clubes grandes que lo hicieron dudar: “Imagínate que yo, estando acá en Sarmiento ya firmando, me llamaron para irme a varios clubes grandes y vos decís, ¿hice bien la decisión de venir a Sarmiento o es mejor estar esperando?“.