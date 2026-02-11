El cierre del mercado de pases de este año tiene a Colo Colo en plena búsqueda de variantes ofensivas, y uno de los nombres que apareció con fuerza en las últimas horas es el de Matías Rojas. Ante los rumores que lo vinculan al Monumental, su representante rompió el silencio y aclaró cuál es el escenario real.

Si bien no existe una negociación formal en curso, desde el entorno del volante paraguayo dejaron en claro que la posibilidad de vestir la camiseta alba es vista con buenos ojos.

🗣️ ¿Qué dijo el representante de Matías Rojas sobre Colo Colo?

En plena semana decisiva para una eventual llegada del volante paraguayo al Cacique, Alejandro Taraciuk, agente del futbolista, fue cauto pero directo al referirse a los trascendidos en los micrófonos de Radio ADN, en el programa Los Tenores. “Todavía no tenemos nada formal para decirte si es así o no. Si nos llega la oportunidad, encantados de escucharlo por lo que significa Colo Colo, pero no te puedo decir más que eso”.

El representante insistió en que no hay oferta concreta desde Blanco y Negro, aunque dejó abierta la puerta a una eventual conversación si el club decide avanzar. “No tengo nada formal de Colo Colo… encantados de escuchar, porque es una cosa que le podría gustar seguro (a Matías Rojas). Pienso que sí”.

Pese a la insistencia, Taraciuk no esquivó la pregunta y dejó clara su postura al respecto que “No te quiero mentir y decir algo que no es, si quieres llámame en un par de días, si efectivamente se materializa y encantados de hablar” sostuvo el agente del futbolista.

Alejandro Taraciuk, representante de Matías Rojas en conversación con @adnradiochile



“Nada formal con Colo-Colo, si nos llega la oportunidad encantados de escucharlos. Seguro que le podría gustar. pic.twitter.com/UguFshxh2i — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) February 11, 2026

📊 ¿Por qué Matías Rojas interesa en Colo Colo?

A sus 30 años, Matías Rojas aparece como una opción atractiva para reforzar el mediocampo ofensivo albo. Su experiencia internacional —con pasos por Racing, River Plate, Inter Miami y Portland Timbers— le da un respaldo competitivo importante, además de su perfil como volante creativo y con buen remate desde media distancia.

Eso sí, su 2025 no fue positivo. Entre River y la MLS apenas disputó 15 partidos en todo el año, principalmente por lesiones musculares que limitaron su continuidad. Ese antecedente hoy genera dudas en Blanco y Negro, donde valoran su talento, pero analizan con cuidado su estado físico antes de avanzar.