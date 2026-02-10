El mercado de fichajes entra en su recta final y en Colo Colo saben que todavía hay margen para un último movimiento. Tras vender piezas importantes y hacer caja, en Blanco y Negro comenzaron a analizar opciones que se salen del libreto habitual.

En ese escenario apareció un nombre que llama la atención por su recorrido y contexto reciente: un volante creativo que hasta hace poco compartía camarín con Lionel Messi y que hoy, sin club, asoma como alternativa concreta para reforzar al Cacique en el cierre del mercado.

❓ ¿Qué jugador que jugó con Messi evalúa Colo Colo como refuerzo?

Según información del sitio partidario DaleAlbo, en la carpeta de la gerencia deportiva de Blanco y Negro figura el nombre de Matías Rojas, volante creativo paraguayo que se encuentra actualmente libre.

“Hay un nuevo nombre en las carpetas de la gerencia deportiva que lidera Daniel Morón y que puede aparecer como opción de refuerzo para el Cacique”, indicó el medio, apuntando directamente al ex seleccionado guaraní como alternativa en evaluación.

🌎 ¿Dónde jugó Matías Rojas y cuál es su recorrido internacional?

Rojas cuenta con una carrera extensa en el fútbol sudamericano e internacional. Formado en Cerro Porteño, tuvo pasos por Lanús, Defensa y Justicia, Racing Club, Corinthians y River Plate, además de una experiencia reciente en la MLS.

En Inter Miami coincidió con Messi, sumando una vitrina internacional que hoy aparece como uno de los puntos que despiertan interés en Macul. Su último club fue Portland Timbers, donde compartió plantel con el chileno Felipe Mora.

Eso sí, el volante paraguayo viene de una temporada con poca continuidad. En Portland Timbers disputó apenas ocho partidos, con un gol, mientras que en el Millonario, durante el primer semestre de 2025, tuvo escasa participación bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Con el pase en su poder, Rojas busca relanzar su carrera y recuperar protagonismo competitivo, también pensando en volver a ser considerado de manera regular en la Selección paraguaya.

🔍 ¿Por qué Blanco y Negro busca un volante creativo en este mercado?

En Macul el diagnóstico está claro. El rendimiento de Claudio Aquino no terminó de convencer y la gerencia deportiva, encabezada por Daniel Morón, apunta a sumar un mediocampista con creatividad, experiencia y capacidad para destrabar partidos cerrados.

La idea de Blanco y Negro es cerrar el plantel con dos incorporaciones: un extremo —donde aún se mantiene en evaluación la opción de Víctor Dávila— y un volante que pueda marcar diferencias en el último tercio de la cancha.

⏳ ¿Hasta cuándo puede fichar Colo Colo?

Colo Colo aún tiene margen reglamentario para incorporar refuerzos hasta el jueves 12 de febrero, lo que abre una ventana corta pero decisiva para resolver el último movimiento del mercado. Por ahora no existe negociación avanzada ni anuncio oficial, pero el solo hecho de que el nombre esté en carpeta confirma que el Cacique evalúa una apuesta distinta, de riesgo controlado y alto impacto potencial.

🧠 En resumen

Colo Colo busca cerrar el mercado con un volante creativo.

Apareció en carpeta Matías Rojas, ex compañero de Messi.

El paraguayo está libre tras su paso por la MLS.

Viene de una temporada con escasa continuidad.

Blanco y Negro tiene plazo hasta el 12 de febrero para fichar.

La opción se analiza como un posible último golpe de mercado.

