Yastin Cuevas irrumpió en el primer equipo de Colo Colo con apenas 17 años y convirtió frente a Everton su primer gol en el profesionalismo. Un estreno que disparó expectativas en el Monumental, pero puertas adentro el mensaje es otro: el talento no alcanza si la cabeza no responde.

Javier Correa fue el encargado de poner freno a la euforia y además contó el lugar que tomó el formado en Macul dentro del camarín del equipo adulto.

⚽ Yastin Cuevas en Colo Colo: talento bajo presión real

El delantero albo abordó el momento del juvenil en conversación con AS Chile y dejó una reflexión que instala el verdadero desafío. Consultado sobre si le ha dado consejos, Correa aseguró que “eso depende más de la casa, de su familia, de la gente de su entorno”.

El cordobés lo respalda futbolísticamente, pero también fija la vara: “Nosotros tratamos de que él nos rinda al 100 dentro de la cancha y en los entrenamientos, pero va por buen camino, viene bien educado. Ojalá que lo podamos ayudar y que, después de este partido, su salto sea grande, para también ser histórico en otros lugares”.

Declaración que deja claro que el respaldo existe, pero también está presente la exigencia a un joven que genera mucha expectativa.

🧠 “Es más cabeza que talento”: la advertencia que instala Correa

El delantero albo también fue consultado si acaso Cuevas se convirtió en su regalón: “Sí, desde el primer día que subió, me pareció un buen jugador, tiene mucho por dar. Pero bueno, esto es fútbol, es día a día, y es más cabeza que talento, así que nada, es lo él pueda soportar con la cabeza… Después, el talento lo tiene”.

Ahí está el punto crítico. Cuevas ya mostró condiciones, y ahora debe demostrar que puede resistir el peso de la camiseta, la presión mediática y la regularidad que exige uno de los clubes más importantes del país.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El equipo de Fernando Ortiz volverá a salir a la cancha este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas ante Unión La Calera. El partido se jugará en el estadio Monumental y corresponde a la tercera fecha del Campeonato Nacional.