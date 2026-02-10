Colo Colo volvió a sonreír el pasado fin de semana tras superar por 2-0 a Everton en el Estadio Monumental. Uno de los protagonistas del duelo fue Javier Correa, quien anotó el gol con el que los albos sentenciaron el compromiso.

Sin embargo, pese a que volvió a marcar, el delantero recibió una dura crítica de una leyenda del Cacique: Carlos Caszely. El máximo goleador del equipo popular lanzó sus dardos contra el ariete por la cantidad de tantos que se pierde en los distintos duelos del equipo.

😮 Caszely criticó la cantidad de goles que pierde Correa en Colo Colo

Carlos Caszely conversó con Radio ADN en el marco del lanzamiento de su nuevo libro “No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”, y aprovechó de analizar el presente de Colo Colo.

Allí fue consultado por el centrodelantero argentino de los albos y su opinión no pasó desapercibida. “Correa es un hombre que pierde más goles de los que hace, pero está ahí. Lo que pasa es que tiene otras cualidades: retrocede bien, va a las orillas y juega bien al fútbol. Lo que le falta es convertir más de las que se pierde”, señaló.

⚽ Caszely destacó a la cantera de Colo Colo

Por otro lado, Carlos Caszely se refirió a Yastin Cuevas, quien marcó ante Everton su primer gol en el profesionalismo y al aporte de los canteranos en el equipo. “Hay tres o cuatro chicos que, para mí, en vez de traer ocho jugadores de medio pelo, deberían tener más oportunidades”, afirmó.

“Por ejemplo, los chicos que entraron contra Limache (Leandro Hernández y Francisco Marchant) jugaron bien los primeros 45 minutos. Si el problema fue la defensa, ¿por qué los sacas si estaban jugando bien? Ese es el problema que veo yo”, agregó.

La crítica del ‘Chino’ no quedó ahí e indicó que “cuando dicen: ‘a este chico hay que llevarlo con cuidado, meterlo de a poco’, yo digo: cresta, los grandes jugadores, partiendo por el más grande de todos, Elías Figueroa, jugaron a los 17 años; Leonel Sánchez, a los 17; Alexis Sánchez, Arturo Vidal y muchos más que fueron grandes figuras”.

“No es problema de la cancha, es problema del entorno. Como vivimos en un mundo tan mediático, quieren que un chico de 17 años sea Pelé. Como decía el gran maestro Luis ‘El Zorro’ Álamos, a los chicos de Colo Colo, la U y la UC denles cinco partidos y después de eso empiecen a criticarlos; pero en esos cinco partidos ya tienen que mostrar lo que aprendieron en cadetes”, concluyó.

📲 Para no perderte ningún detalle de lo que ocurre con Colo Colo sigue a Al Aire Libre,