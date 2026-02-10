En las últimas horas la preocupación se instaló en el Estadio Monumental producto de un fallo de la FIFA que complicaba a Colo Colo en medio del mercado de pases del fútbol chileno.

El problema en cuestión es una supuesta denuncia realizada por Estudiantes de La Plata producto de una presunta deuda de Blanco y Negro por el fichaje de Javier Correa a mediados del 2024.

Sin embargo, en las últimas horas desde el propio elenco argentino alzaron la voz y esclarecieron esta situación que mantiene en vilo a los fanáticos del Cacique.

🤯 La denuncia de Estudiantes de La Plata contra Colo Colo

Colo Colo fichó a Javier Correa a mediados de la temporada 2024. Y si bien el traspaso se concretó sin inconvenientes, según expuso el abogado argentino Marcelo Bee Sellares, Estudiantes presentó un reclamo formal acusando a Blanco y Negro por incumplir el pago de una de las cuotas de la operación.

Según esta fuente, ambos clubes acordaron el pago de USD 2,2 millones, pero quedó un monto pendiente, por lo que la FIFA ordenó a la dirigencia del equipo popular a regularizar la deuda.

Para ello, en Macul tendrían 45 días corridos para pagar la totalidad de lo adeudado, lo cual corresponde al pago de 266.666 dólares, más intereses del 5% anual y una multa adicional de 180 mil dólares.

😯 Estudiantes alza la voz tras fallo contra Colo Colo

En las últimas horas Diego Ronderos, dirigente de Estudiantes, conversó con Radio ADN y aclaró la situación.

“Es viejo eso que salió, es viejo. Entiendo que la cuestión está en el TAS, pero no lo tengo muy preciso en este momento, tendría que chequear. Es algo antiguo”, señaló.

Por su parte, Javier Correa también tuvo palabras para lo ocurrido, aunque se desmarcó rápidamente del tema. “Me enteré recién. Y está ajeno a mi persona y a mis responsabilidades porque yo no estaba enterado”, reconoció.

Así las cosas, tanto Colo Colo como el elenco Pincharrata coinciden en que se trata de un tema antiguo y que el trámite se encuentra en el TAS.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con toda la actualidad de Colo Colo.